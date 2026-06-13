آلفارو: آمریکا برتر بود، اما داستان ما ادامه دارد

به گزارش ایلنا، گوستاوو آلفارو، سرمربی تیم ملی پاراگوئه، پس از شکست ۴ بر ۱ تیمش مقابل آمریکا در هفته نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، عملکرد شاگردانش را به‌ویژه در نیمه اول دور از انتظار توصیف کرد و بر ضرورت جبران در بازی‌های آینده تأکید داشت.

آلفارو در نشست خبری پس از مسابقه با اشاره به برتری آمریکا در جریان بازی اظهار کرد که تیم میزبان از فرصت‌های خود به بهترین شکل استفاده کرد و پاراگوئه تاوان اشتباهاتش را پرداخت.

او گفت: «در جام جهانی کوچک‌ترین اشتباهات می‌تواند سرنوشت بازی را تغییر دهد. ما در برخی لحظات تمرکز لازم را نداشتیم و مقابل تیمی با کیفیت آمریکا، این مسئله هزینه سنگینی برایمان داشت.»

سرمربی پاراگوئه با وجود شکست سنگین، از واکنش بازیکنانش در نیمه دوم ابراز رضایت کرد و معتقد بود تیمش پس از دریافت گل‌های ابتدایی، شخصیت خود را نشان داد و تلاش کرد به مسابقه بازگردد.

آلفارو همچنین از بازیکنانش خواست هرچه سریع‌تر این شکست را فراموش کنند و تمرکز خود را روی دیدارهای بعدی بگذارند. او تأکید کرد: «جام جهانی برای ما تمام نشده است. هنوز بازی‌های مهمی پیش رو داریم و باید برای حفظ شانس صعود بجنگیم.»

تیم ملی پاراگوئه که پس از سال‌ها دوری بار دیگر حضور در جام جهانی را تجربه می‌کند، در ادامه رقابت‌های گروه D باید به مصاف ترکیه و استرالیا برود؛ دو دیداری که نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت این تیم برای صعود به مرحله حذفی خواهند داشت.

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