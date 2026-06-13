جام جهانی ۲۰۲۶؛
پوچتینو: شروع فوقالعادهای داشتیم، اما کار تازه آغاز شده است
سرمربی تیم ملی آمریکا پس از پیروزی ۴ بر ۱ مقابل پاراگوئه در نخستین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶، ضمن تمجید از عملکرد شاگردانش، تأکید کرد که این نتیجه نباید باعث خوشبینی زودهنگام شود و تیمش باید با همین تمرکز به مسیر خود ادامه دهد.
به گزارش ایلنا، مائوریسیو پوچتینو، سرمربی تیم ملی آمریکا، پس از پیروزی ۴ بر ۱ شاگردانش برابر پاراگوئه در هفته نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، از نمایش تیمش ابراز رضایت کرد اما هشدار داد که رقابتها تازه آغاز شده است.
پوچتینو در نشست خبری پس از بازی گفت تیمش با شدت و انرژی بالایی مسابقه را آغاز کرد و همین مسئله نقش مهمی در کسب این پیروزی پرگل داشت. او عملکرد بازیکنانش، بهویژه در نیمه نخست، را ستود و تأکید کرد آمریکا توانست برنامههای تاکتیکی خود را بهخوبی در زمین اجرا کند.
سرمربی آمریکا همچنین از عملکرد مهاجمان تیمش، بهخصوص فولارین بالوگون، تمجید کرد و اظهار داشت که نقش مهاجمان تنها به گلزنی محدود نمیشود و تلاش در پرس از جلو و کمک به ساختار تیمی نیز اهمیت بالایی دارد.
پوچتینو با اشاره به فضای ورزشگاه و حمایت هواداران آمریکایی گفت: «انرژی فوقالعادهای از سکوها دریافت کردیم و بازیکنان از این حمایت انگیزه گرفتند.»
او در عین حال از بازیکنانش خواست دچار هیجان ناشی از این برد نشوند و افزود: «این تنها اولین مسابقه ما در جام جهانی بود. هنوز هیچ چیز به دست نیامده و باید با همان تمرکز و ذهنیت برنده به بازیهای بعدی فکر کنیم.»
تیم ملی آمریکا با این پیروزی صدرنشین موقت گروه D شد و حالا خود را برای دیدار حساس بعدی برابر استرالیا آماده میکند؛ مسابقهای که میتواند نقش مهمی در تعیین سرنوشت صعود این تیم به مرحله حذفی داشته باشد.