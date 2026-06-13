جام جهانی ۲۰۲۶؛
فلوریان بالوگان بهترین بازیکن دیدار آمریکا و پاراگوئه شد
تیم ملی آمریکا در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه قاطع ۴ بر ۱ از سد پاراگوئه گذشت؛ دیداری که در آن فلوریان بالوگان با به ثمر رساندن دو گل، عنوان بهترین بازیکن میدان را به خود اختصاص داد و نقش اصلی را در شروع قدرتمند یانکیها ایفا کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی آمریکا کار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را با یک پیروزی مقتدرانه آغاز کرد و موفق شد در دیداری جذاب و پرگل، پاراگوئه را با نتیجه ۴ بر ۱ شکست دهد.
در این مسابقه، فلوریان بالوگان مهاجم آماده آمریکاییها، نمایش خیرهکنندهای ارائه داد و با به ثمر رساندن دو گل، ستاره بیچونوچرای میدان لقب گرفت. تحرک بالا، جایگیری مناسب و قدرت تمامکنندگی این مهاجم باعث شد خط دفاع پاراگوئه بارها دچار مشکل شود.
آمریکا از همان دقایق ابتدایی بازی کنترل مسابقه را در اختیار گرفت و با ارائه فوتبالی هجومی، بارها دروازه حریف را تهدید کرد. در کنار بالوگان، کریستین پولیشیچ نیز عملکرد درخشانی داشت و با خلق موقعیتهای متعدد، سهم مهمی در برتری تیمش ایفا کرد.
گل چهارم آمریکا در دقایق پایانی توسط جیو رینا به ثمر رسید تا شاگردان آمریکا شروعی ایدهآل در مسیر صعود از مرحله گروهی داشته باشند.
با این نتیجه، آمریکا سه امتیاز ارزشمند هفته نخست را کسب کرد و پیامی جدی به سایر مدعیان گروه D فرستاد؛ گروهی که حالا یانکیها در آن خود را بهعنوان یکی از مدعیان اصلی صعود معرفی کردهاند. اما بدون تردید، نام بزرگ این شب متعلق به فلوریان بالوگان بود؛ مهاجمی که با دبل خود، عنوان بهترین بازیکن دیدار آمریکا و پاراگوئه را از آن خود کرد