هوراکیو: تیم ایران بازی فوق العادهای ارائه کرد
سرمربی تیم ملی والیبال آرژانتین، گفت: به تیم ایران تبریک میگویم. آنها بازی فوقالعادهای ارائه کردند.
به گزارش ایلنا، دیلئو هوراکیو پس از شکست شاگردانش مقابل ایران، اظهار داشت: به تیم ایران تبریک میگویم. آنها بازی فوقالعادهای ارائه کردند.
وی با بیان اینکه نتیجهٔ این مسابقه را جزئیات رقم زد و تیم من باید روی همین جزئیات بیشتر کار کند، تصریح کرد: باید بتوانیم چنین بازیهایی را با پیروزی به پایان برسانیم. یک بار دیگر به ایران تبریک میگویم.
تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه روز یکشنبه ۲۴ خرداد در چهارمین و آخرین مسابقه خود در هفته نخست لیگ ملتها به مصاف بلژیک میرود.