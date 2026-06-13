به گزارش ایلنا، دیلئو هوراکیو پس از شکست شاگردانش مقابل ایران، اظهار داشت: به تیم ایران تبریک می‌گویم. آن‌ها بازی فوق‌العاده‌ای ارائه کردند.

وی با بیان این‌که نتیجهٔ این مسابقه را جزئیات رقم زد و تیم من باید روی همین جزئیات بیشتر کار کند، تصریح کرد: باید بتوانیم چنین بازی‌هایی را با پیروزی به پایان برسانیم. یک بار دیگر به ایران تبریک می‌گویم.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه روز یکشنبه ۲۴ خرداد در چهارمین و آخرین مسابقه خود در هفته نخست لیگ ملت‌ها به مصاف بلژیک می‌رود.

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