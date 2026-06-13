تمرین با صلابت ملیپوشان در تیخوانا
تمرینات تیم ملی عصر امروز به وقت محلی و از ساعت ۱۸ در کمپ تیم ملی در تیخوانا برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این تمرین که با حضور چشمگیر خبرنگاران و رسانههای خارجی همراه بود، بازیکنان تیم ایران در چند گروه به تمرینات تاکتیکی و گروهی پرداختند.
تمرینات ۵ در مقابل ٢ زیرنظر امیر قلعهنویی برگزار شد.
تمرینات امروز به نسبت روزهای گذشته پرفشارتر و تاکتیکیتر بود تا بازیکنان بتوانند در بازی نخست مقابل نیوزیلند بهترین عملکرد را داشته باشند.
در ادامه این تمرین،بازیکنان در یک نیمه به بازی درون گروهی پرداختند.
مرور کارهای تاکتیکی و پاسهای سرعتی و تک ضرب از دیگر تمریناتی بود که شاگردان قلعهنویی در این روز انجام دادند.
دروازهبانان هم مانند چند روز گذشته تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر کادرفنی برگزار کردند
تمرین کرنر و ضدحمله از دیگر کارهایی بود که امروز شاگردان قلعهنویی انجام دادند و برنامههای تاکتیکی در این خصوص به بهترین شکل انجام شد.
تیم ملی فردا آخرین تمرین خود را پیش از سفر لسانجلس از ساعت ١٨ به وقت محلی برگزار خواهند کرد.