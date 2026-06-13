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یک پله صعود ایران در رنکینگ جهانی و پنج رتبه صعود در جدول لیگ ملت‌ها

یک پله صعود ایران در رنکینگ جهانی و پنج رتبه صعود در جدول لیگ ملت‌ها
کد خبر : 1798003
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تیم ملی والیبال ایران با شکست آرژانتین یک پله صعود در رده بندی جهانی و پنج پله صعود در جدول لیگ ملت‌ها تجربه کرد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران بامداد امروز (‌شنبه ۲۳ خرداد) در سومین دیدار خود در لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ به مصاف آرژانتین رفت و سه بر صفر به پیروزی رسید.

مردان والیبال ایران با این پیروزی با ۲۱۳.۴۸ امتیاز در رتبه هفدهم رده بندی جهانی قرار گرفتند تا یک پله صعود کنند.

تیم ملی والیبال ایران همچنین در جدول لیگ ملت‌ها پنج پله صعود کرد و از رتبه هفدهم به جایگاه دوازدهم رسید.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه روز یکشنبه ۲۴ خرداد در چهارمین و آخرین مسابقه خود در هفته نخست لیگ ملت‌ها به مصاف بلژیک می‌رود.

 

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