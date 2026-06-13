به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران بامداد امروز (‌شنبه 23 خرداد) در سومین دیدار خود از لیگ ملت‌های 2026 به مصاف آرژانتین رفت و سه بر صفر به پیروزی رسید.

علی حاجی‌پور با با کسب 22 پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد و پوریا حسین خانزاده نیز موفق به کسب 19 امتیاز دیگر برای تیم ایران شد. فائوستو دیاس نیز با کسب 12 امتیاز، بهترین بازیکن تیم آرژانتین در این مسابقه بود.

تیم ملی والیبال ایران در این مسابقه 75 امتیاز کسب کرد که شامل 46 پوئن در حمله، 4 امتیاز در دفاع، 6 پوئن سرویس و 19 امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال آرژانتین نیز در مجموع ست‌های این مسابقه 65 امتیاز کسب کردند که شامل 33 امتیاز حمله، 10 دفاع، 4 پوئن سرویس و 18 امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

چهارمین و آخرین بازی تیم ملی ایران در هفته نخست لیگ ملت‌ها، یک‌شنبه 24 خرداد، ساعت 17:30 مقابل بلژیک، تیم تازه‌وارد به مسابقات خواهد بود.

تیم ایران در هفته دوم VNL در فرانسه به ترتیب با فرانسه، آمریکا، ژاپن و کوبا (3 تا 7 تیر) روبرو خواهد شد.

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