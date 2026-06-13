اولین سرپیچی از قوانین فیفا توسط تلویزیون

به گزارش ایلنا، در جام جهانی ۲۰۲۶ که از ۱۱ ژوئن آغاز شده و تا ۱۹ ژوئیه ادامه خواهد داشت، فیفا برای مقابله با گرمای شدید در قاره آمریکای شمالی، دو زمان استراحت سه دقیقه‌ای را پس از دقیقه ۲۲ و ۶۷ هر بازی به منظور آبرسانی و خنک‌سازی بازیکنان معرفی کرده است. اما این زمان‌های استراحت به سرعت به دلیل جنبه‌های تجاری و تبلیغاتی مورد انتقاد قرار گرفتند، زیرا اکثر شبکه‌ها از این زمان‌ها برای پخش تبلیغات استفاده می‌کنند.

در فرانسه، شبکه ام6 با اتخاذ این استراتژی، تعرفه‌های بالایی را برای پخش تبلیغات در این زمان‌ها تعیین کرده است. به عنوان مثال، در صورت حضور تیم ملی فرانسه در فینال، هزینه پخش ۲۰ ثانیه تبلیغ به ۴۲۵ هزار یورو خواهد رسید.

اما شبکه تله‌موندو که مسابقات را در ایالات متحده پخش می‌کند، تصمیم گرفته است تا از این فرصت مالی چشم‌پوشی کند. این شبکه اسپانیایی زبان در توضیح این تصمیم اعلام کرد که نمی‌خواهد درگیر "تجاری‌سازی فوتبال" شود. یکی از گزارشگران این شبکه در زمان استراحت بازی کانادا و بوسنی و هرزگوین گفت: "ما یکی از معدود شبکه‌های جهان هستیم که در زمان‌های استراحت جام جهانی تبلیغاتی پخش نمی‌کنیم. ما ترجیح می‌دهیم به شیوه قدیمی عمل کنیم و بازی بازیکنان را ببینیم."

این انتخاب جسورانه در حالی صورت می‌گیرد که دیگر شبکه‌ها، مانند بی‌بی‌سی، به دلیل قوانین مربوط به پخش عمومی، مجبور به پخش کامل زمان‌های استراحت هستند.

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