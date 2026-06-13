جنجال جاسوسی آمریکا از تمرینات تیم ملی الجزایر

به گزارش ایلنا، تمامی فعالیت‌های تیم ملی الجزایر به روی رسانه‌ها و افراد غیرمرتبط بسته شده بود، اما یک شبکه تلویزیونی محلی با استفاده از پهپاد اقدام به تصویربرداری از تمرینات این تیم کرده و تصاویر مربوطه را منتشر کرده است؛ اقدامی که با اعتراض مسئولان الجزایری همراه شده است.

از زمان ورود کاروان الجزایر به ایالات متحده، تمرینات این تیم به صورت کامل پشت درهای بسته برگزار شده و هیچ رسانه یا فرد غیرمرتبطی اجازه حضور در آن را نداشته است. با این حال، شبکه «کی‌ام‌بی‌سی ۹» وابسته به شبکه «ای‌بی‌سی» با استفاده از پهپاد موفق به ثبت تصاویری از تمرینات تیم ملی الجزایر شده است.

شایان ذکر است دیدار تدارکاتی الجزایر و بولیوی نیز بدون حضور تماشاگران و بدون پخش تلویزیونی برگزار شد. اسکار ویلاگاس، سرمربی تیم ملی بولیوی، درباره این تصمیم گفته بود: «این خواسته الجزایر بود، نه ما.»

به نوشته روزنامه اکیپ، منابع نزدیک به تیم ملی الجزایر این اقدام را «نقض جدی حریم خصوصی تیم» توصیف کرده‌اند.

علاوه بر این، کارلوس لامپه، دروازه‌بان تیم ملی بولیوی، نیز در گفت‌وگو با شبکه «تی‌وای‌سی اسپورتس» به تحلیل عملکرد الجزایر پرداخت و گفت: «الجزایر تیمی است که فشار چندان مؤثری روی حریف وارد نمی‌کند. آن‌ها در فاز دفاعی تا حدی ایستا هستند و وابستگی زیادی به ضدحملات دارند.»

تیم ملی الجزایر روز سه‌شنبه آینده از ساعت ۲۲ به وقت ایران در نخستین دیدار خود به مصاف آرژانتین خواهد رفت و سپس برابر اردن و اتریش قرار می‌گیرد.

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