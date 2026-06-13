خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آرسنال به دنبال جذب ستاره کلاب بروژ با ۳۵ میلیون پوند

آرسنال به دنبال جذب ستاره کلاب بروژ با ۳۵ میلیون پوند
کد خبر : 1797993
لینک کوتاه کپی شد.

آرسنال به جذب کریستوس تسولیس، مهاجم کلاب بروژ، به قیمت ۳۵ میلیون پوند فکر می‌کند تا گزینه‌های هجومی خود را تقویت کند.

به گزارش ایلنا، آرسنال پیشنهاد جذب کریستوس تسولیس، مهاجم ۲۴ ساله کلاب بروژ و ملی‌پوش یونان را دریافت کرده و در حال بررسی این انتقال است. مذاکرات اولیه برای این بازیکن که سال گذشته هدف کریستال پالاس بود، انجام شده است.

آرسنال در تابستان امسال به دنبال جذب یک مهاجم جدید است و همچنین به مهاجم آستون ویلا، مورگان راجرز و برادلی بارکولا از پاری‌سن‌ژرمن نیز علاقه‌مند است. علاوه بر این، آنها در حال بررسی یک قرارداد جداگانه برای جرمی مونگا از لسترسیتی هستند.

تسولیس در فصل گذشته ۲۲ گل و ۲۹ پاس گل در ۵۲ بازی برای کلاب بروژ به ثبت رسانده است. آندره برتا، مدیر ورزشی آرسنال، در حال کار بر روی این انتقال است و مائوریسیو میکلی، رئیس اسکاروتینگ آرسنال، هفته گذشته به سوئد سفر کرده تا تسولیس را زیر نظر بگیرد.

در همین حال، باشگاه‌های بورنموث و بشیکتاش نیز به دنبال جذب لئاندرو تروسارد از آرسنال هستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی