آرسنال به دنبال جذب ستاره کلاب بروژ با ۳۵ میلیون پوند

به گزارش ایلنا، آرسنال پیشنهاد جذب کریستوس تسولیس، مهاجم ۲۴ ساله کلاب بروژ و ملی‌پوش یونان را دریافت کرده و در حال بررسی این انتقال است. مذاکرات اولیه برای این بازیکن که سال گذشته هدف کریستال پالاس بود، انجام شده است.

آرسنال در تابستان امسال به دنبال جذب یک مهاجم جدید است و همچنین به مهاجم آستون ویلا، مورگان راجرز و برادلی بارکولا از پاری‌سن‌ژرمن نیز علاقه‌مند است. علاوه بر این، آنها در حال بررسی یک قرارداد جداگانه برای جرمی مونگا از لسترسیتی هستند.

تسولیس در فصل گذشته ۲۲ گل و ۲۹ پاس گل در ۵۲ بازی برای کلاب بروژ به ثبت رسانده است. آندره برتا، مدیر ورزشی آرسنال، در حال کار بر روی این انتقال است و مائوریسیو میکلی، رئیس اسکاروتینگ آرسنال، هفته گذشته به سوئد سفر کرده تا تسولیس را زیر نظر بگیرد.

در همین حال، باشگاه‌های بورنموث و بشیکتاش نیز به دنبال جذب لئاندرو تروسارد از آرسنال هستند.

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