ادعای هائیتی: میخواهیم شگفتی ساز جام باشیم
سرمربی هائیتی از آمادگی تیمش برای رقابت با اسکاتلند در نخستین بازی جام جهانی خبر داد.
به گزارش ایلنا، سباستین مینه، سرمربی تیم ملی هائیتی، در آستانه اولین بازی این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶، با اعتماد به نفس از شانسهای تیمش برای ایجاد شگفتی در گروه برزیل صحبت کرد. هائیتی روز شنبه (۲۳ خرداد) به مصاف اسکاتلند خواهد رفت.
مینه در کنفرانس خبری روز جمعه (۲۲ خرداد) گفت: «ما میتوانیم یکی از شگفتیهای این تورنمنت باشیم. فوتبال یک بازی است و در نهایت یک بازنده و یک برنده وجود دارد. اگر میخواهیم پیروز شویم، باید در هر بازی گل بزنیم، صرفنظر از اینکه حریف چه کسی باشد.»
این دومین حضور هائیتی در جام جهانی است و تنها حضور قبلی آن به سال ۱۹۷۴ برمیگردد که این تیم در سه بازی خود شکست خورد، اما موفق به زدن یک گل به ایتالیا و یک گل به آرژانتین شد. این بار هائیتی به عنوان دومین تیم با پایینترین رنکینگ فیفا (رتبه ۸۳) به میدان میرود و تنها از نیوزیلند (رتبه ۸۵) پایینتر است. با این حال، مینه امیدهای بلندی دارد.
او افزود: «با توجه به حریفانمان در گروه، باید سطح خود را بالا ببریم. اگر میخواهیم تاریخساز شویم و اولین پیروزی را کسب کنیم و شانس صعود داشته باشیم، باید در برابر هر حریفی گل بزنیم. شاید بازیکنان ما کمتر شناخته شده باشند، اما مهم این است که چه اثری از خود به جا میگذارید. امیدواریم در این تورنمنت اثر خود را بگذاریم.»
تیم ملی هائیتی و اسکاتلند در گروه C جام جهانی قرار دارند و بازی خود را در استادیوم بوستون برگزار خواهند کرد. پس از این بازی، هائیتی به ترتیب با برزیل و مراکش در تاریخهای ۱۹ و ۲۴ خرداد روبرو خواهد شد.