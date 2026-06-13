ژست عکسبرداری کنری پائس خبرساز شد

به گزارش ایلنا، کنری پائس که در پایان ژانویه به صورت قرضی از چلسی به ریور پیوسته است، پس از چند بازی به عنوان بازیکن اصلی و برخی دیگر به عنوان بازیکن ذخیره، توسط سباستین بکاچس برای حضور در لیست تیم ملی اکوادور جهت شرکت در جام جهانی ۲۰۲۶ که در کشورهای مکزیک، ایالات متحده و کانادا برگزار می‌شود، دعوت شد. در حالی که این رقابت‌ها آغاز شده، تیم ملی اکوادور که در گروهی با آلمان، کوراسائو و ساحل عاج قرار دارد، جلسه عکس‌برداری رسمی خود را برگزار کرد.

این عکس‌ها به منظور نمایش در استادیوم هنگام معرفی هر بازیکن در ترکیب و همچنین در زمان گلزنی آن‌ها تهیه می‌شود. در این جلسه، پائس با تقلید از جشن گل سباستین دریوسی، که از زمان نخستین گلش در برابر ایندپندینته دل ولی در سال ۲۰۲۵ در لیگ قهرمانان آمریکای جنوبی شناخته شده است، خود را به نمایش گذاشت.

این جوان ۱۹ ساله در حساب رسمی اینستاگرام خود، تصاویری از این جلسه را به اشتراک گذاشت و نوشت: «در حال تحقق یک رویا» به همراه قلب و پرچم اکوادور. با وجود نگرانی‌هایی به دلیل یک آسیب‌دیدگی در بازی دوستانه مقابل گواتمالا، بکاچس تأیید کرد که پائس در شرایط خوبی برای بازی اول تیم ملی اکوادور مقابل ساحل عاج در روز یکشنبه ساعت ۲۰ به وقت آرژانتین قرار دارد.

این رقابت‌های جهانی بدون شک فرصتی کلیدی برای این بازیکن اکوادوری خواهد بود تا توانایی‌های خود را به نمایش بگذارد و در صورت موفقیت، چلسی تصمیم بگیرد که آیا او را به فوتبال اروپا بازگرداند یا به همکاری‌اش با ادواردو کوردت ادامه دهد. این امکان وجود دارد که چلسی او را در طول ماه ژوئیه دوباره به خدمت بگیرد، چرا که پائس کمتر از ۵۰ درصد از بازی‌هایی که در آن‌ها در دسترس بوده، را با پیراهن ریور بازی کرده است. از ۲۱۰۰ دقیقه ممکن، او تنها ۴۶۴ دقیقه در ۱۴ بازی به میدان رفته است.

در این بازی‌ها، این بازیکن سابق ریسینگ استراسبورگ تنها یک گل به ثمر رسانده و یک پاس گل داده است. همچنین او فرصت بازی به عنوان بازیکن اصلی در سوپرکلاسیکو برگزار شده در استادیوم مونیومنتال را نیز داشته است. با این حال، او هنوز نتوانسته است انتظارات را برآورده کند و باید دید پس از جام جهانی چه پیش خواهد آمد.

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