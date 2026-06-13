فیفا تقلب کرده؟
جنجال بر سر تعداد تماشاگران در بازی کره جنوبی و جمهوری چک
پس از آغاز مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، تصاویر منتشر شده از استادیومها و کمبود تماشاگران در برخی بازیها، جنجالی را به پا کرده است. فیفا در تلاش است تا این موضوع را با توضیحات خود روشن کند.
به گزارش ایلنا، در حالی که مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ تنها یک روز است که آغاز شده، بحث و جدل درباره تعداد تماشاگران در استادیومها به شدت داغ شده است. در دومین بازی گروه A بین تیمهای کره جنوبی و جمهوری چک، تصاویری منتشر شده که نشان میدهد برخی از بخشهای استادیوم به شدت خالی بودهاند.
استادیوم گوادالاخارا به عنوان یک مکان تقریباً پر اعلام شده بود و تعداد ۴۴۹۸۵ تماشاگر برای آن ثبت شده است، در حالی که ظرفیت حداکثری این استادیوم ۴۵۶۶۴ نفر است. اما تصاویری که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، نشاندهنده بخشهای وسیعی از استادیوم است که کاملاً خالی هستند و این موضوع سوالات زیادی را درباره آمار رسمی به وجود آورده است.
در روز جمعه، فیفا به طور مستقیم به این موضوع پاسخ داد و سعی کرد با ارائه یک توضیح جسورانه، جنجال را کاهش دهد: "عکسهای بد در زمان نامناسب". این نهاد جهانی فوتبال به انتقادکنندگان که سازماندهندگان را به بزرگنمایی آمار متهم کرده بودند، پاسخ داد و به اثر جانبی تردد تماشاگران برای توجیه این تصاویر اشاره کرد. در بیانیه فیفا آمده است: "آمار رسمی حضور تماشاگران، تعداد بلیتهای اسکن شده و تماشاگران حاضر در استادیوم را نشان میدهد و نه ارزیابی بصری از میزان اشغال صندلیها در یک لحظه خاص از بازی. فیفا به طور نزدیک با مقامات استادیوم و تیمهای بلیتفروشی همکاری میکند تا اطمینان حاصل کند که تمام آمار منتشر شده بر اساس دادههای عملیاتی معتبر است. لطفاً توجه داشته باشید که در بازی دیشب در گوادالاخارا، چندین هوادار با بلیت در راهروها ایستاده بودند و به جای نشستن در جای خود، در حال انتظار بودند."
بنابراین، به نظر میرسد تماشاگران در استادیوم حضور داشتهاند، اما در حال صف کشیدن برای خرید غذا، رفتن به دستشویی یا تماس تلفنی در راهروها بودهاند. این توجیه جسورانه ممکن است در صورت تکرار تصاویر گیجکننده در طول این جام جهانی ۲۰۲۶، نتواند دوام بیاورد.