واکنش تند لوکاس هرناندز علیه منتقدان امباپه
مدافع تیم ملی فرانسه از انتقادات منفی که به مهاجم کیلیان امباپه به خاطر عملکرد ضعیفش در بازیهای دوستانه پیش از جام جهانی وارد شده، ناراحت است.
به گزارش ایلنا، لوکاس هرناندز، مدافع و بازیکن چپ تیم پاریسنژرمن، در یک کنفرانس خبری در روز جمعه از همتیمیاش حمایت کرد و گفت که این ستاره به زودی "منتقدانش را ساکت خواهد کرد". او در این باره گفت: "هرگز آسان نیست که کیلیان امباپه باشید، هر حرکت او به دقت مورد بررسی قرار میگیرد، اما میدانم که او برای این جام جهانی ۱۰۰ درصد انگیزه دارد. در تمرینات، میتوان دید که او واقعاً برای شروع خوب این رقابتها هیجانزده است. فکر میکنم او منتقدان را ساکت خواهد کرد."
هرناندز همچنین به دیگر بازیکنان باکیفیت تیم اشاره کرد و افزود: "من درباره اوسمان، کیلیان، اولیزه، چریکی و ماتتا صحبت کردهام. ما کیفیتهای فوقالعادهای داریم، اما کیفیت تنها کافی نیست. باید از همان ابتدا، در اولین بازی مقابل سنگال، عملکرد خوبی نشان دهیم." این مدافع به تازگی با تیمش موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا شده است.
بازیهای دوستانهای که هرناندز به آنها اشاره کرد، شامل دیدار با تیمهای ساحل عاج و ایرلند شمالی بود. قهرمانان فعلی جهان در بازی اول با نتیجه ۲ بر ۱ شکست خوردند و در بازی دوم با نتیجه ۳ بر ۱ پیروز شدند. امباپه که به عنوان نام اصلی تیم ملی فرانسه شناخته میشود، در این بازیها گلی به ثمر نرسانده و عملکردی کمفروغ داشته است.
تیم ملی فرانسه به عنوان سرگروه گروه I، روز سهشنبه در جام جهانی به مصاف سنگال خواهد رفت. این بازی از ساعت ۱۶ به وقت ایران برگزار میشود و پس از آن، فرانسه با عراق و نروژ نیز بازی خواهد کرد.