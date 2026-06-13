پایان نگرانی در اردوی آرژانتین: بازگشت ستاره

به گزارش ایلنا، دیبو مارتینز در تمرینات اخیر خود که به صورت عمومی برگزار شد، با نشان دادن انگشت شست خود به دوربین‌ها پیامی امیدوارکننده ارسال کرد. این دروازه‌بان با دستکش‌های جدید خود، برای نخستین بار در تمرینات حاضر شد و با وجود دردهایی که در حین تمرین احساس کرد، از وضعیت خود ابراز رضایت کرد.

مارتینز که به دلیل شکستگی در انگشت دست راست خود تحت درمان قرار داشت، پس از انجام آزمایشات پزشکی، خبرهای خوبی دریافت کرد؛ به طوری که پزشکان اعلام کردند که شکستگی در حال بهبود است. او در این تمرینات با استفاده از یک آتل انعطاف‌پذیر که به او کمک می‌کند تا دستکش‌ها را به راحتی بپوشد، به تمرین پرداخت.

در طول تمرین، مارتینز با توپ‌های سبک‌تر کار کرد و در انجام تمرینات فعال‌تر از قبل ظاهر شد. اگرچه در برخی حرکات احساس درد کرد، اما پس از پایان تمرین، احساسات مثبت و رضایت‌بخشی داشت.

با این حال، کادر فنی تیم ملی آرژانتین باید تصمیم نهایی را درباره حضور او در بازی با الجزایر بگیرد. مارتینز به خوبی می‌داند که باید به بهبود خود ادامه دهد و در عین حال، مسئولان تیم نیز باید به دقت وضعیت او را ارزیابی کنند تا از بروز هرگونه آسیب‌دیدگی مجدد جلوگیری کنند.

در نهایت، مارتینز به عنوان یکی از قهرمانان تیم ملی آرژانتین، با روحیه‌ای مثبت و انگیزه‌ای بالا به تمرینات ادامه می‌دهد و امیدوار است که بتواند در بازی‌های آینده به میدان برود.

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