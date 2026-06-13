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سه چالش بزرگ فرانسه برای جام جهانی 2026

سه چالش بزرگ فرانسه برای جام جهانی 2026
کد خبر : 1797987
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تنها سه روز به آغاز مسابقات جام جهانی باقی مانده و تیم ملی فرانسه باید خود را برای دیدار با سنگال در روز سه‌شنبه آماده کند.

به گزارش ایلنا، در این میان، وضعیت بازیکنانی چون ویلیام سالیبا و ژول کونده به عنوان دو مهره کلیدی، سوالاتی را در ذهن هواداران و کارشناسان ایجاد کرده است. سالیبا، مدافع آرسنال، به دلیل مشکلات کمر از چند ماه پیش تحت نظر است و دردهای او پس از فینال لیگ قهرمانان اروپا تشدید شده است. او در بازی دوستانه اخیر مقابل ایرلند شمالی دچار درد شد و به نظر می‌رسد که مدیریت وضعیت او در این مرحله از رقابت‌ها بسیار حیاتی باشد. در حال حاضر، کادر فنی تیم ملی اعلام کرده که برای بازی با سنگال نگرانی خاصی وجود ندارد، اما ممکن است سالیبا نیاز به استراحت داشته باشد.

در سمت دیگر، ژول کوندé که در تمرینات اخیر عملکرد خوبی داشته، به احتمال زیاد در سمت راست خط دفاعی به میدان خواهد رفت. با این حال، او باید سطح بازی خود را بهبود بخشد تا بتواند جایگاه خود را در ترکیب اصلی حفظ کند. مالو گوستو، مدافع جوان، نیز در حال نشان دادن توانایی‌های خود است و ممکن است چالشی برای کوندé ایجاد کند.

در خط حمله، دییدیه دشان با چالش دیگری مواجه است. با وجود بازیکنانی چون کیلیان امباپه، عثمان دمبله و مایکل الیسی، این سوال مطرح می‌شود که آیا این بازیکنان می‌توانند به خوبی در کنار یکدیگر بازی کنند یا اینکه ممکن است دچار تداخل شوند. به همین دلیل، احتمال استفاده از برادلی بارکولا به عنوان یک گزینه جدید در ترکیب وجود دارد.

در نهایت، دییدیه دشان در تمرینات اخیر به بازیکنان خود تاکید کرده که باید از تمام عرض زمین استفاده کنند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن به حریفان فشار بیاورند. این رویکرد می‌تواند به حل مشکلات موجود در خط حمله کمک کند.

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