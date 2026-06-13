مقصد لواندوفسکی مشخص شد/ پایان قصه بارسلونا
روبرت لواندوفسکی، مهاجم سابق بارسلونا، به زودی به ایالات متحده سفر خواهد کرد تا با مدیران باشگاه شیکاگو فایر دیدار کند و پیشنهاد این تیم را برای پیوستن به جمع آمریکاییها بررسی کند.
به گزارش ایلنا، این مهاجم لهستانی به شدت به پیشنهاد شیکاگو فایر فکر میکند، اما هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است. لواندوفسکی پس از پایان قراردادش با بارسلونا آزاد شده و چندین پیشنهاد از جمله از شیکاگو فایر، که به طور علنی توسط سرمربیاش، گرگ برهالتر، اعلام شده، در دست دارد. برهالتر در کنفرانس خبری چند هفته پیش خود ابراز تمایل کرده بود که لواندوفسکی را به خدمت بگیرد.
علاوه بر شیکاگو فایر، لواندوفسکی از علاقه باشگاههایی مانند الهلال عربستان، تیمهای سری آ از جمله میلان و یوونتوس و حتی منچستریونایتد نیز مطلع است. پیشنهاد شیکاگو فایر برای جذب این بازیکن، که به دنبال افزایش رقابتپذیری خود در MLS است، جذاب به نظر میرسد: قراردادی به مدت دو تا سه سال با دستمزد سالانه حدود ۲۰ میلیون دلار. این در حالی است که برخی رسانهها از پیشنهاد ۹۰ میلیون دلاری باشگاههای عربی خبر دادهاند.
برای شیکاگو فایر، جذب لواندوفسکی یک استراتژی مهم به شمار میرود، چرا که این باشگاه به دنبال بهرهبرداری از جامعه بزرگ لهستانیها در ایالت ایلینوی و ساخت یک استادیوم جدید است. لواندوفسکی هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته، اما به نظر میرسد که به این پیشنهاد علاقهمند است.