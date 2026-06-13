پایان حواشی: کاپیتان تیم ملی فرانسه مشخص شد

به گزارش ایلنا، دییدیه دشان در گفت‌وگویی به نقش کلیدی کیلیان امباپه در تیم ملی فرانسه اشاره کرد و تأکید کرد که این بازیکن می‌تواند به عنوان کاپیتان، هم‌تیمی‌هایش را در مسیر دستیابی به سومین ستاره قهرمانی هدایت کند. دشان با لبخند به ناکامی‌های اخیر امباپه در دیدار دوستانه مقابل ایرلند شمالی (۳-۱) واکنش نشان داد و به اعتماد خود به او و سایر بازیکنان خط حمله اشاره کرد.

دشان که از سال ۲۰۱۲ سرمربی تیم ملی فرانسه است، در آستانه آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، به یاد روزهایی که بیشترین فشار را در کنار تیم متحمل شده، صحبت کرد. او در حال آماده‌سازی ترکیب اصلی برای آخرین بازی دوستانه مقابل ایرلند شمالی است، که در آن بازیکن برنده توپ طلا، عثمان دمبله، نیز به تیم بازمی‌گردد.

تیم ملی فرانسه پس از شکست ۲-۱ مقابل ساحل عاج، آخرین بازی دوستانه خود را در روز دوشنبه (۲۱:۱۰ به وقت ایران) در لیل برگزار خواهد کرد. دشان همچنین در کنفرانس خبری روز یکشنبه، به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد.

در آستانه آغاز جام جهانی، موضوع حقوق تصویر بازیکنان دوباره در تیم ملی فرانسه مطرح شده است. دشان در کنفرانس خبری روز یکشنبه به وجود تنش‌های مکرر در این زمینه اشاره کرد و به حواشی مربوط به یک کمپین تبلیغاتی که شامل چند بازیکن کلیدی تیم ملی بود، پرداخت.

پس از چهارده سال حضور در راس تیم ملی، دشان برای آخرین بار از کلر فونتن خارج شد و با استقبال گرم کارکنان مواجه شد. او با احساساتی که در چهره‌اش نمایان بود، به سمت جام جهانی ۲۰۲۶ نگاه می‌کند.

دشان همچنین در مصاحبه‌ای با گازتا دلو اسپورت، از بازیکنان خواست تا وضعیت خود در بازار نقل و انتقالات را قبل از آغاز مسابقات روشن کنند. او در ادامه به اظهارات رایان چرکی، بازیکن تیم ملی، پس از شکست مقابل ساحل عاج واکنش نشان داد و از رسانه‌ها خواست تا به اظهارات او بیش از حد تفسیر نکنند.

در حالی که دشان به زودی از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد، او دو بازی آخر خود را به عنوان سرمربی تیم ملی فرانسه در برابر ساحل عاج و ایرلند شمالی برگزار خواهد کرد. هواداران نیز برای این دو بازی برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده‌اند تا از زحمات او قدردانی کنند.

انتهای پیام/