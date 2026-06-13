زمان برگزاری دیدار اسکاتلند - هائیتی/ بازگشت بعد از 52 سال!
هائیتی و اسکاتلند روز شنبه در ورزشگاه گیلتاستادیوم بوستون به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این دیدار در حالی برگزار میشود که هائیتی پس از ۵۲ سال به جام جهانی بازگشته و اسکاتلند نیز پس از ۲۸ سال غیبت، اولین حضور خود را تجربه میکند.
به گزارش ایلنا، این دیدار که در ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران برگزار میشود، به عنوان آخرین بازی روز نخست گروه C جام جهانی ۲۰۲۶، اهمیت ویژهای دارد. هائیتی در این مسابقه به دنبال جبران ناکامیهای گذشته خود در جام جهانی است و اسکاتلند نیز به دنبال شکستن طلسم ناکامیهایش در این رقابتها خواهد بود.
این اولین تقابل تاریخ دو تیم است و برای هائیتی، این بازی به معنای نخستین رویارویی با یک تیم از جزایر بریتانیا خواهد بود. هائیتی در جام جهانی ۱۹۷۴ در آلمان تنها یک بار شرکت کرده و پس از ۵۲ سال دوباره به این رقابتها بازگشته است. این طولانیترین فاصله بین دو حضور یک تیم در جام جهانی بعد از ولز، مصر و نروژ است.
تاریخچه هائیتی در جام جهانی چندان امیدوارکننده نیست. این تیم در تنها حضور خود ۱۴ گل در سه بازی دریافت کرده که یکی از بالاترین آمارها در مرحله گروهی است. در مرحله مقدماتی نیز هائیتی با مشکلاتی در خط دفاعی مواجه بود و در ۱۰ بازی، ۱۳ گل دریافت کرد.
با این حال، هائیتی بازیکنانی چون داکنز نازون را در اختیار دارد که در مرحله مقدماتی با زدن شش گل، یکی از بهترین گلزنان بوده است. نازون همچنین در آمارهای هجومی از جمله شوت و لمس توپ در محوطه جریمه حریف پیشتاز بوده است.
اسکاتلند نیز پس از ۲۸ سال به جام جهانی بازمیگردد و آخرین حضورش به سال ۱۹۹۸ در فرانسه برمیگردد. این تیم تحت هدایت استیون کلارک، پس از کسب مقام اول در گروه خود در مرحله مقدماتی، به این رقابتها راه یافته است. اسکاتلند در هشت حضور قبلی خود هرگز از مرحله گروهی عبور نکرده و در آخرین حضورهایش در یورو نیز نتوانسته موفقیتی کسب کند.
در این بین، اسکاتلند با بازیکنانی چون اسکات مکتومینای که در مرحله مقدماتی با دو گل و یک پاس گل، بیشترین تاثیر را داشته، به میدان خواهد رفت. این تیم در پنج بازی اخیر خود سه پیروزی کسب کرده و به دنبال ادامه این روند مثبت در جام جهانی است.