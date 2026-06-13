اولین قانون 5 ثانیه و اعلام کرنر در جام جهانی اجرا شد

به گزارش ایلنا، فاکوندو تللو در نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶، در دیدار کانادا و بوسنی که با نتیجه ۱-۱ به پایان رسید، به عنوان داور حضور داشت. این داور آرژانتینی نخستین داور تاریخ است که قانون جدید فیفا، یعنی پنج ثانیه برای اجرای ضربه کرنر را به کار می‌گیرد. این اتفاق در دقیقه ۵۶ بازی رخ داد، زمانی که کولاسیناک از تیم بوسنی زمان بیشتری برای اجرای ضربه داشت و در نتیجه توپ به تیم کانادا رسید.

در این موارد، داوران قبل از اعلام از دست رفتن مالکیت توپ، زمان را شمارش می‌کنند. این موضوع پیش‌تر نیز در بازی مکزیک و آفریقای جنوبی با داوری ویلتون سامپایو و همچنین در بازی کره جنوبی و جمهوری چک با داوری امین محمد عمر مشاهده شده بود.

در این بازی، تللو زمان را به کولاسیناک یادآوری کرد و در نهایت ضربه کرنر به نفع کانادا اعلام شد.

یک صحنه جنجالی نیز در این بازی به وقوع پیوست، زمانی که دروازه‌بان بوسنی، نیکولا واسیلیج، با مشت توپ را دفع کرد و به صورت تانی اولواسئی، بازیکن کانادا، برخورد کرد. از نظر فنی، این صحنه باید پنالتی اعلام می‌شد، اما پیش از آن، بازیکن کانادایی در حالت آفساید قرار داشت که توسط خوان پابلو بلاتی، کمک داور این بازی، اعلام نشده بود.

به نظر می‌رسد که VAR، به سرپرستی هرنان ماسترانگلو، این صحنه را برای بررسی پنالتی مورد بررسی قرار داد، اما به دلیل آفساید پیشین، تللو را برای بازبینی صدا نکرد.

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