وینیسیوس جونیور: جام جهانی با تمام رقابت ها متفاوت است/ می خواهم نشان دهم می توانم قهرمان شوم
ستاره برزیل جام جهانی را متفاوت از تمام رقابت ها دانست.
به گزارش ایلنا، جونیور در کنفرانس خبری با حضور رسانهها، با کلاه سفیدی که به عقب گذاشته بود، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. او با جدیت و بدون لبخند، به نقش خود به عنوان رهبر تیم ملی برزیل در این جام جهانی اشاره کرد و گفت: «جام جهانی با تمام رقابتها متفاوت است. امیدوارم بتوانیم عملکرد بهتری نسبت به جام جهانی گذشته داشته باشیم. نقش من بسیار مهم است و میخواهم نماینده خانواده و کشورم باشم. حضور در اینجا پس از تلاشهای بسیار برای من اهمیت زیادی دارد و میخواهم از این فرصت استفاده کنم و به دنیا نشان دهم که میتوانم قهرمان شوم.»
این بازیکن برزیلی با جدیت ادامه داد: «ما همه چیز را برای یک جام جهانی عالی داریم. باید با تمرکز بازی کنیم، این چیزی است که مربی به ما میگوید، زیرا جام جهانی با جزئیات کوچک تعیین میشود. من آمادهام تا در این رقابتها به خوبی عمل کنم.»
وی همچنین به احترام به تیم ملی مراکش و اعتماد به فرم خود اشاره کرد و گفت: «مراکش در سالهای اخیر پیشرفت زیادی داشته و قهرمان جام ملتهای آفریقا شده است. آنها در جام جهانی قطر نشان دادند که تیم بسیار خوبی هستند، اما برزیل نیز آماده است تا کیفیت خود را نشان دهد. این لحظه خاصترین زمان در حرفه من است. من در بهترین وضعیت فیزیکی و فنی قرار دارم. بازی با تیم ملی برای من آرامشبخش است و هیچ جایی بهتر از این نیست. اکنون مهمترین چیز پیروزی است.»
در پایان کنفرانس، یکی از خبرنگاران از وینی خواست که لبخند بزند، لبخندی که نماد فوتبال برزیل است. او در پاسخ گفت: «من خوشحالم و در کنار دوستانم هستم. امیدوارم نیمار هر چه زودتر به تیم برگردد. بسیاری از چیزهایی که یاد گرفتم را از او آموختم و امیدوارم شادی در زمین بازی نمایان شود.»