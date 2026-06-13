غیبت آوریل لاوین و جاستین بیبر در مراسم افتتاحیه جام جهانی در کانادا
مراسم افتتاحیه بزرگترین جام جهانی تاریخ در کانادا آغاز شد، اما غیبت دو ستاره بزرگ پاپ این کشور، آوریل لاوین و جاستین بیبر، توجه بسیاری را جلب کرد.
به گزارش ایلنا، مراسم افتتاحیه جام جهانی که روز جمعه (۱۲ ژوئن) در کانادا برگزار شد، با حضور هنرمندان مشهور دیگری از جمله مایکل بوبله، آلانیس موریست و السیا کارا همراه بود. با این حال، هواداران از عدم حضور آوریل لاوین و جاستین بیبر ابراز ناامیدی کردند. این دو هنرمند بهطور مکرر در هفتههای پیش از مراسم توسط طرفدارانشان نام برده شده بودند، اما هیچ تأییدیه رسمی از سوی فیفا یا برگزارکنندگان مراسم در مورد حضور آنها منتشر نشد.
به نظر میرسد که هیچ مدرکی مبنی بر دعوت از جاستین یا آوریل برای شرکت در این مراسم وجود ندارد و این نشاندهنده انتخاب دیگر هنرمندان توسط برگزارکنندگان است. غیبت این دو هنرمند که از محبوبترین و تأثیرگذارترین هنرمندان کانادایی به شمار میروند، در شبکههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و طرفداران آنها با شگفتی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.