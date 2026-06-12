فوری: کشف جسد در نزدیکی محل تمرین تیم ملی ایران در مکزیک (عکس)

به گزارش ایلنا به نقل از آر ام سی اسپورت، جسدی در حال تجزیه در داخل صندوق عقب یک خودروی شاسی‌بلند تویوتا که در نزدیکی استادیوم «کالیته» پارک شده بود، پیدا شد. این کشف هولناک در پارکینگ یک سوپرمارکت نزدیک به استادیوم صورت گرفت، جایی که تیم ملی ایران از روز یکشنبه به تمرینات خود ادامه می‌دهد و تنها یک دقیقه با محل اقامت خود فاصله دارد.

پلیس با باز کردن در صندوق عقب خودرو، بوی شدیدی را حس کرد و متخصصان با لباس‌های مخصوص به بررسی جسد پرداختند. دادستانی تیخوانا اعلام کرد که یک گشت پلیس در حین گشت‌زنی، جسد را در داخل خودرو مشاهده کرده است. بر اساس گزارش اولیه، جسد فردی در یک کیسه سیاه و با نشانه‌های خشونت پیدا شده است. این خودرو از روز چهارشنبه در محل پارک شده بود.

تیخوانا به عنوان یکی از خطرناک‌ترین شهرهای مکزیک شناخته می‌شود و در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۲۰۰ قتل در این شهر ثبت شده است.

تیم ملی ایران به دلیل جنگ و تنش‌ها با ایالات متحده، مجبور به برپایی اردوگاه خود در این شهر مرزی به جای توسان در آریزونا شده است. از زمان ورود این تیم، تدابیر امنیتی شدیدی در اطراف آن برقرار شده و چندین خودروی حامل نیروهای گارد ملی به شدت مسلح، هر بار که بازیکنان از هتل به سمت استادیوم می‌روند، آن‌ها را همراهی می‌کنند.

روز جمعه، کاروان تیم ملی تنها چند دقیقه پس از کشف جسد از استادیوم خارج شد. مسئول ارتباطات تیم ملی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره تقویت تدابیر امنیتی پس از این حادثه، پاسخی ارائه نکرد.

انتهای پیام/