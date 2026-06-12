نخستین امتیاز تاریخ کانادا در تاریخ جام جهانی

به گزارش ایلنا، تیم ملی کانادا در دومین روز از رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر، در ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد تورنتو به مصاف تیم ملی بوسنی رفت. کانادا که پیش از این دو بار در جام جهانی شرکت کرده بود و در هر دو دوره شکست خورده بود، این بار با امید به تغییر سرنوشت خود به میدان رفت.

بوسنی که پس از سال‌ها غیبت، دوباره در جام جهانی حضور داشت، در دقیقه ۳ بازی موقعیت مناسبی برای گلزنی داشت اما شوت آمارد ممیک به طرز عجیبی از بالای دروازه به بیرون رفت. تیم بوسنی در ادامه به کانادا اجازه داد تا بازی را در دست بگیرد و در نهایت در دقیقه ۴۲، جوو لوکیچ با ضربه سر از روی کرنر، گل نخست بازی را به ثمر رساند.

کانادا که به شدت به دنبال گل تساوی بود، در نیمه دوم چندین موقعیت گلزنی ایجاد کرد و در دقیقه ۵۳، ریچی لاریئا، جانشین آلفونسو دیویس، شوتی محکم زد که به تیرک دروازه برخورد کرد.

سرانجام در دقیقه ۸۹، لاریین، که کمتر از دو دقیقه به زمین آمده بود، با یک چرخش زیبا و شوتی دقیق، گل تساوی را به ثمر رساند و نخستین امتیاز تاریخ این کشور در جام جهانی را رقم زد.

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