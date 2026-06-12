قطر تنها میزبان جام جهانی است که بازی افتتاحیه را باخت
قطر با نتیجهای که کانادا در بازیهای جام جهانی ۲۰۲۶ به دست آورد، به عنوان تنها میزبان تاریخ باقی ماند که بازی افتتاحیه را واگذار کرده است.
به گزارش ایلنا، بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ (۱۲ ژوئن ۲۰۲۶) در استادیوم تورنتو در استان انتاریو کانادا برگزار خواهد شد. این بازی از ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران آغاز میشود و جان روئلفس، گزارشگر NOS، آن را پوشش خواهد داد.
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