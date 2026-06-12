قطر تنها میزبان جام جهانی است که بازی افتتاحیه را باخت

به گزارش ایلنا، بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ (۱۲ ژوئن ۲۰۲۶) در استادیوم تورنتو در استان انتاریو کانادا برگزار خواهد شد. این بازی از ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران آغاز می‌شود و جان روئلفس، گزارشگر NOS، آن را پوشش خواهد داد.

برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات درباره وضعیت گروه B و سایر جزئیات جام جهانی ۲۰۲۶ در کانادا، مکزیک و ایالات متحده، می‌توانید به صفحه ویژه این رویداد مراجعه کنید. در این صفحه، برنامه بازی‌ها، نتایج، جدول گروه‌ها، آمار و اخبار جدیدترین تحولات جام جهانی ۲۰۲۶ در دسترس است.

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