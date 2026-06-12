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قطر تنها میزبان جام جهانی است که بازی افتتاحیه را باخت

قطر تنها میزبان جام جهانی است که بازی افتتاحیه را باخت
کد خبر : 1797971
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قطر با نتیجه‌ای که کانادا در بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ به دست آورد، به عنوان تنها میزبان تاریخ باقی ماند که بازی افتتاحیه را واگذار کرده است.

به گزارش ایلنا، بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ (۱۲ ژوئن ۲۰۲۶) در استادیوم تورنتو در استان انتاریو کانادا برگزار خواهد شد. این بازی از ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران آغاز می‌شود و جان روئلفس، گزارشگر NOS، آن را پوشش خواهد داد.

برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات درباره وضعیت گروه B و سایر جزئیات جام جهانی ۲۰۲۶ در کانادا، مکزیک و ایالات متحده، می‌توانید به صفحه ویژه این رویداد مراجعه کنید. در این صفحه، برنامه بازی‌ها، نتایج، جدول گروه‌ها، آمار و اخبار جدیدترین تحولات جام جهانی ۲۰۲۶ در دسترس است.

راهنمای جام جهانی ووتبال اینترنشنال نیز شامل اطلاعاتی درباره تمامی تیم‌ها و نکاتی برای برنده شدن در پیش‌بینی‌های شماست. اگر هنوز عضو VI PRO نیستید، می‌توانید از پیشنهاد ویژه جام جهانی ما بهره‌مند شوید و با تحلیل‌های ۲۴ ساعته این رویداد را دنبال کنید.

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