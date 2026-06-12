تکلیف نیمار برای بازی مقابل مراکش مشخص شد
کارلو آنچلوتی، در اولین بازی گروهی تیمش که شنبه شب به وقت هلند برابر مراکش برگزار میشود، هنوز نمیتواند از ستارهاش، نیمار، استفاده کند. این موضوع را آنچلوتی بهطور غیرمستقیم در یک کنفرانس خبری روز جمعه اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، آنچلوتی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت جسمانی شماره ۱۰ "کاناریهای الهی" گفت: "انتظار دارم نیمار هفته آینده دوباره در دسترس باشد." این بازیکن ۳۴ ساله باشگاه سانتوس، با وضعیت بدنی ایدهآل به مسابقات جام جهانی وارد نشده و به دلیل آسیبدیدگی مداوم در عضله ساق پا، بیشتر زمان آمادهسازی خود را در کمپ تمرینی در موریستون به دوچرخهسواری مشغول بوده است.
نیمار در نیمه ماه مه دچار پارگی درجه دو در عضله ساق پای راست خود شد، در جریان یک مسابقه لیگ برای باشگاه سانتوس مقابل کوریبیتا. آنچلوتی در مورد اینکه آیا نیمار در سایر بازیهای گروهی برابر هایتی و اسکاتلند بازی خواهد کرد یا خیر، توضیحی نداد.
نیمار آخرین بازی ملی خود را برای برزیل در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۲ برابر اروگوئه انجام داد. در آن دیدار انتخابی جام جهانی، او رباط صلیبی جلویی زانوی چپ خود را پاره کرد و همچنین دچار آسیبدیدگی مینیسک در همان زانو شد.
او به مدت بیش از دو سال و نیم در حال بازتوانی بود، هرچند در سال ۲۰۲۶ برای باشگاه سانتوس در سیزده مسابقه به میدان رفت که در آنها موفق به زدن هفت گل و ثبت سه پاس گل شد.
بین زمان آسیبدیدگی دوگانه زانو و اعلام خبر خوش آنچلوتی مبنی بر حضورش در لیست نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، ۹۴۴ روز فاصله بود. نیمار با ۷۹ گل در ۱۲۸ بازی ملی، همچنان بهترین گلزن تاریخ برزیل است و این عنوان را از پله، که ۷۷ گل در ۹۲ بازی رسمی به ثمر رسانده بود، به ارث برده است.