جام جهانی ۲۰۲۶؛
اوحبی: از برزیل ترسی نداریم / مراکش به این تیم احترام می گذارد
سرمربی مراکش گفت که این تیم از برزیل ترسی ندارد.
محمد اوحبی، سرمربی تیم ملی مراکش، در آستانه دیدار با برزیل که روز شنبه، ساعت ۱۹ به وقت ایران در نیوجرسی ایالات متحده برگزار خواهد شد، گفت: «ما باید قدرت ذهنی لازم را برای پیروزی در چنین بازیای داشته باشیم. ما کیفیتهای خود را داریم و باید به آنچه انجام میدهیم، اعتماد کنیم. میدانیم که مراکش در سطح بالاتری قرار دارد، اما از برزیل نمیترسیم. ما به این تیم احترام میگذاریم، این احترام شایسته است. ما هیچ کار خاصی انجام نخواهیم داد و بر اصول و ارزشهای خود تأکید خواهیم کرد.»
او ادامه داد: «بازیکنان ما آرام و مطمئن هستند و کیفیتهای زیادی دارند. ما باید مانند یک بازی نخست در جام جهانی بازی کنیم. آنها از ما نمیترسند و ما نیز از آنها نمیترسیم. فکر میکنم آنها نیز به ما احترام میگذارند. امروز مراکش در سطح بینالمللی قرار دارد و ما بسیار بیشتر مورد احترام هستیم. این موضوع را دوست دارم و واقعاً از آن لذت میبرم.»
این بازی از گروه C جام جهانی از طریق شبکه تلویزیونی گلوبو پخش خواهد شد. تیم ملی برزیل در این دیدار نمیتواند از نیمار، که به دلیل مصدومیت در حال بهبودی است، استفاده کند. اوحبی در این باره گفت: «نیمار ممکن است برای آنها تغییراتی ایجاد کند، اما ما برای سناریوهای با یا بدون نیمار آماده شدهایم. ما کیفیت او را میشناسیم و میدانیم که برزیل کیفیت فردی بالایی دارد، اما همچنین ساختار جالبی دارد که شامل دو بازیکن مهم به نامهای کاسمیرو و پاکتا میشود.»
سرمربی مراکش همچنین از تغییرات در فهرست بازیکنان تیمش خبر داد و گفت: «ما دو بازیکن را به دلیل مصدومیت جایگزین کردیم. اما همه بازیکنان دیگر آماده هستند و میتوانند بازی کنند. ما قصد نداریم اصول بازیمان را تغییر دهیم و به کار خوب خود ادامه خواهیم داد. احساس تأسف میکنیم که آگرود نمیتواند در جام جهانی بازی کند، اما راهحلهایی پیدا کردهایم و این مهم است.»
او در پایان افزود: «این تصمیم آسانی نیست، اما ما بر اساس عملکرد هدایت میشویم. آنچه میخواهم به همه بازیکنان منتقل کنم این است که باید با هواداران مراکشی صادق و صادق باشیم. این تصمیم جمعی بود و میخواهم از این بازیکنان، به ویژه از آگرود تشکر کنم که به من گفت واقعاً در سطح مورد انتظار نیست.»