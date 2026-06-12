جام جهانی ۲۰۲۶؛
باربارز: میتوانستیم برنده باشیم اما از عملکرد تیم راضیام
سرمربی تیم ملی بوسنی پس از پایان دیدار برابر کانادا در هفته نخست جام جهانی ۲۰۲۶ که با تساوی ۱–۱ خاتمه یافت، از نمایش شاگردانش ابراز رضایت کرد و در عین حال به از دست رفتن پیروزی اشاره داشت.
به گزارش ایلنا، سرگی باربارز سرمربی بوسنی در نشست خبری پس از مسابقه گفت: «بازی خوبی انجام دادیم و در بخشهای زیادی از مسابقه تیم برتر میدان بودیم. موقعیتهای خوبی ساختیم اما در استفاده از فرصتها دقت کافی نداشتیم و همین موضوع باعث شد نتوانیم سه امتیاز را بگیریم.»
او ادامه داد: «کانادا تیمی سریع و منظم بود و در ضدحملات خطرناک ظاهر شد. ما میدانستیم بازی سختی در پیش داریم، اما بازیکنانم عملکرد قابل قبولی داشتند و از نظر تاکتیکی طبق برنامه پیش رفتیم.»
سرمربی بوسنی با اشاره به گل خورده تیمش افزود: «روی یک غفلت گل دریافت کردیم و این در سطح جام جهانی قابل قبول نیست. باید در بازیهای بعدی تمرکز بیشتری داشته باشیم چون اشتباهات کوچک هم هزینه سنگینی دارند.»
وی در پایان تأکید کرد: «این تنها شروع رقابتهاست. هنوز شانس صعود داریم و باید با قدرت بیشتری به دو بازی بعدی نگاه کنیم. هدف ما عبور از مرحله گروهی است و برای آن خواهیم جنگید.»
دیدار بوسنی و کانادا در حالی برگزار شد که هر دو تیم با هدف کسب سه امتیاز وارد زمین شده بودند اما در نهایت به تقسیم امتیازات رضایت دادند.