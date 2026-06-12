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جام جهانی ۲۰۲۶؛

باربارز: می‌توانستیم برنده باشیم اما از عملکرد تیم راضی‌ام

باربارز: می‌توانستیم برنده باشیم اما از عملکرد تیم راضی‌ام
کد خبر : 1797968
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سرمربی تیم ملی بوسنی پس از پایان دیدار برابر کانادا در هفته نخست جام جهانی ۲۰۲۶ که با تساوی ۱–۱ خاتمه یافت، از نمایش شاگردانش ابراز رضایت کرد و در عین حال به از دست رفتن پیروزی اشاره داشت.

به گزارش ایلنا، سرگی باربارز سرمربی بوسنی در نشست خبری پس از مسابقه گفت: «بازی خوبی انجام دادیم و در بخش‌های زیادی از مسابقه تیم برتر میدان بودیم. موقعیت‌های خوبی ساختیم اما در استفاده از فرصت‌ها دقت کافی نداشتیم و همین موضوع باعث شد نتوانیم سه امتیاز را بگیریم.»

او ادامه داد: «کانادا تیمی سریع و منظم بود و در ضدحملات خطرناک ظاهر شد. ما می‌دانستیم بازی سختی در پیش داریم، اما بازیکنانم عملکرد قابل قبولی داشتند و از نظر تاکتیکی طبق برنامه پیش رفتیم.»

سرمربی بوسنی با اشاره به گل خورده تیمش افزود: «روی یک غفلت گل دریافت کردیم و این در سطح جام جهانی قابل قبول نیست. باید در بازی‌های بعدی تمرکز بیشتری داشته باشیم چون اشتباهات کوچک هم هزینه سنگینی دارند.»

وی در پایان تأکید کرد: «این تنها شروع رقابت‌هاست. هنوز شانس صعود داریم و باید با قدرت بیشتری به دو بازی بعدی نگاه کنیم. هدف ما عبور از مرحله گروهی است و برای آن خواهیم جنگید.»

دیدار بوسنی و کانادا در حالی برگزار شد که هر دو تیم با هدف کسب سه امتیاز وارد زمین شده بودند اما در نهایت به تقسیم امتیازات رضایت دادند.

 

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