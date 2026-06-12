جام جهانی ۲۰۲۶؛
مارش: برای پیروزی آمده بودیم اما یک امتیاز هم ارزشمند است
سرمربی تیم ملی کانادا پس از تساوی تیمش برابر بوسنی در هفته نخست جام جهانی ۲۰۲۶، از عملکرد شاگردانش ابراز رضایت نسبی کرد و تأکید داشت که تیمش هنوز شانس بالایی برای صعود از مرحله گروهی دارد.
به گزارش ایلنا، جسی مارش پس از پایان دیدار کانادا و بوسنی در نشست خبری اظهار کرد: «بازی دشواری را پشت سر گذاشتیم. بوسنی تیم باکیفیتی است و در بخشهایی از مسابقه ما را تحت فشار قرار داد، اما بازیکنانم شخصیت خوبی از خود نشان دادند و تا آخرین لحظه برای کسب پیروزی جنگیدند.»
وی افزود: «برای گرفتن سه امتیاز وارد زمین شدیم و طبیعتاً از تساوی کاملاً راضی نیستیم، اما در جام جهانی هر امتیاز اهمیت ویژهای دارد. باید نکات مثبت این مسابقه را حفظ کنیم و برای بازی بعدی آماده شویم.»
سرمربی کانادا درباره عملکرد خط حمله تیمش گفت: «فرصتهای خوبی ایجاد کردیم و میتوانستیم گلهای بیشتری به ثمر برسانیم. در عین حال باید در ضربات نهایی دقت بیشتری داشته باشیم. بازیکنان ما کیفیت لازم را دارند و مطمئنم در مسابقات آینده بهتر ظاهر خواهند شد.»
مارش در پایان با اشاره به ادامه رقابتهای گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ خاطرنشان کرد: «این تنها بازی اول بود. هنوز همه چیز در اختیار خودمان است و با تمرکز و تلاش بیشتر میتوانیم به اهدافمان در این تورنمنت برسیم.»
تیم ملی کانادا با کسب یک امتیاز از دیدار مقابل بوسنی، نخستین گام خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را برداشت و حالا برای ادامه مسیر چشم به مسابقات بعدی مرحله گروهی دوخته است.