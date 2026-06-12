مارش: برای پیروزی آمده بودیم اما یک امتیاز هم ارزشمند است

به گزارش ایلنا، جسی مارش پس از پایان دیدار کانادا و بوسنی در نشست خبری اظهار کرد: «بازی دشواری را پشت سر گذاشتیم. بوسنی تیم باکیفیتی است و در بخش‌هایی از مسابقه ما را تحت فشار قرار داد، اما بازیکنانم شخصیت خوبی از خود نشان دادند و تا آخرین لحظه برای کسب پیروزی جنگیدند.»

وی افزود: «برای گرفتن سه امتیاز وارد زمین شدیم و طبیعتاً از تساوی کاملاً راضی نیستیم، اما در جام جهانی هر امتیاز اهمیت ویژه‌ای دارد. باید نکات مثبت این مسابقه را حفظ کنیم و برای بازی بعدی آماده شویم.»

سرمربی کانادا درباره عملکرد خط حمله تیمش گفت: «فرصت‌های خوبی ایجاد کردیم و می‌توانستیم گل‌های بیشتری به ثمر برسانیم. در عین حال باید در ضربات نهایی دقت بیشتری داشته باشیم. بازیکنان ما کیفیت لازم را دارند و مطمئنم در مسابقات آینده بهتر ظاهر خواهند شد.»

مارش در پایان با اشاره به ادامه رقابت‌های گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ خاطرنشان کرد: «این تنها بازی اول بود. هنوز همه چیز در اختیار خودمان است و با تمرکز و تلاش بیشتر می‌توانیم به اهدافمان در این تورنمنت برسیم.»

تیم ملی کانادا با کسب یک امتیاز از دیدار مقابل بوسنی، نخستین گام خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را برداشت و حالا برای ادامه مسیر چشم به مسابقات بعدی مرحله گروهی دوخته است.

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