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جام جهانی ۲۰۲۶؛

اسماعیل کونه بهترین بازیکن دیدار کانادا و بوسنی شد

اسماعیل کونه بهترین بازیکن دیدار کانادا و بوسنی شد
کد خبر : 1797965
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در دیدار افتتاحیه گروه B جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی کانادا و بوسنی و هرزگوین در ورزشگاه تورنتو به تساوی ۱–۱ رضایت دادند؛ دیداری که با عملکرد درخشان اسماعیل کونه به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، در این دیدار پرتنش و نزدیک، عنوان بهترین بازیکن زمین (Player of the Match) به اسماعیل کونه هافبک تیم ملی کانادا رسید.

کونه با نمایش درخشان خود در میانه میدان، نقش مهمی در بازگشت تیم میزبان به بازی داشت. او با جنگندگی بالا، دقت در پاس‌ها و کنترل ریتم بازی، یکی از مهره‌های کلیدی کانادا در این مسابقه بود و زمینه‌ساز فشارهای متعدد این تیم روی دروازه بوسنی شد.

در این دیدار ابتدا بوسنی با گل یوفو لوکیچ پیش افتاد، اما در ادامه کانادا توسط کایل لارین به گل تساوی رسید تا بازی با نتیجه ۱–۱ خاتمه یابد.

با این نتیجه، هر دو تیم شروعی محتاط اما امیدوارکننده در گروه B جام جهانی ۲۰۲۶ ثبت کردند.

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