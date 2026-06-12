بزرگترین چالش مرد آرژانتینی
مائوریسیو پوچتینو به دنبال فتح جام جهانی با یانکیها
مائوریسیو پوچتینو، سرمربی سرشناس آرژانتینی، با هدف هدایت تیم ملی آمریکا به سمت قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶، آماده شروع سختترین چالش دوران حرفهای خود میشود.
به گزارش ایلنا، این سرمربی آرژانتینی در سپتامبر ۲۰۲۴ سکان هدایت تیم را به دست گرفت و پس از مربیگری در تیمهای اسپانیول، ساوتهمپتون، تاتنهام، پاریسنژرمن و چلسی، از سطح اول فوتبال اروپا فاصله گرفت. ورود او همزمان با دوران اوجگیری فوتبال در ایالات متحده بود که با حضور لیونل مسی در اینتر میامی شتاب بیشتری گرفت؛ با این حال، انافال همچنان ورزش مسلط این کشور است و امالاس هنوز در تلاش است تا جایگاه خود را در فرهنگ عامه تثبیت کند.
پوچتینو با سختترین چالش خود در جام جهانی روبرو میشود؟
پوچتینو هدف خود را به طور واضح مشخص کرده است؛ او میخواهد در تیم مردان پیشرفت ایجاد کند، تیمی که هنوز فرسنگها با موفقیتهای تیم زنان فاصله دارد، و همچنین هوادارانی را که به تازگی شروع به باور این تیم کردهاند، شیفته فوتبال کند. روی سکوهای ورزشگاه لسآنجلس با گنجایش بیش از ۷۰ هزار تماشاچی که محل برگزاری مسابقات تیمهای رامز و چارجرز در NFL است، مراسم افتتاحیه با حضور کیتی پری و فیوچر برگزار خواهد شد.
پولیشیچ و وضعیت فعلی تیم ملی آمریکا
رهبری تیم در داخل زمین بر عهده کریستین پولیشیچ است؛ نماد نسلی که اکنون با «بزرگترین فرصت زندگی خود» روبرو شده است. پوچتینو پیش از این سبک انگیزشی خود را با سر دادن شعارهای «USA, USA» در حضور ۵۵۰۰ هوادار در اروین کالیفرنیا به نمایش گذاشته بود.
او خاطرات تلخی را نیز با خود یدک میکشد، مانند شکست دو بر یک در فینال گلد کاپ ۲۰۲۵ مقابل مکزیک و کسب مقام چهارمی در لیگ ملتها.
او از زمان ورودش، هدایت تیم را در دو تورنمنت رسمی و یک سری طولانی از بازیهای دوستانه بر عهده داشته، اما موفق به کسب پیروزی مقابل تیمهای بزرگ اروپایی نشده است؛ تنها استثنا به نوامبر گذشته برمیگردد، جایی که آنها موفق شدند پاراگوئه تحت هدایت گوستاوو آلفارو را دو بر یک شکست دهند، یعنی دقیقاً همان رقیبی که در اولین بازی خود در جام جهانی باید مقابلش صفآرایی کنند.