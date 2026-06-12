مکتومینای آماده پرواز در بازی افتتاحیه اسکاتلند

به گزارش ایلنا، اسکات مکتومینای برای همراهی تیم ملی اسکاتلند در دیدار افتتاحیه جام جهانی مقابل هائیتی کاملاً آماده است. ستاره باشگاه ناپولی که از یک بیماری گوارشی رنج می‌برد، به صورت جداگانه از سایر اعضای اسکواد استیو کلارک به بوستون سفر کرده بود. با این حال، مکتومینای در تمرینات روز جمعه پا به توپ شد و کلارک نیز تایید کرد که هافبک سابق منچستریونایتد مشکلی برای بازی ندارد.

کلارک اعلام کرد مکتومینای «بی‌نقص و آماده بازی است»، اما در عین حال تاکید کرد که نمی‌خواهد تیمش تنها به یک بازیکن متکی باشد.

او در این باره گفت: «من ۲۶ فوق‌ستاره در اینجا دارم. درست نیست که بار سنگینی را روی دوش یک نفر بگذاریم. ما تمام کارهایی که در هفت سال گذشته انجام داده‌ایم را بر پایه کار تیمی، اسکواد و اتحاد همگانی بنا کرده‌ایم تا هرکس در زمان خود نقش خود را ایفا کند. ما از توانایی‌های اسکات و آنچه که می‌تواند به تیم اضافه کند بسیار خوشحالیم، اما اگر می‌خواهیم تورنمنت مثبتی داشته باشیم، به ۱۵ بازیکن دیگر نیاز داریم که همین کیفیت را ارائه دهند.»

اسکاتلند برای نخستین بار از سال ۱۹۹۸ در رقابت‌های جام جهانی حضور دارد. آن‌ها پیش از این هرگز موفق به صعود از مرحله گروهی نشده‌اند. شاگردان کلارک پس از تقابل با هائیتی، باید در گروه C به مصاف مراکش و برزیل بروند و به همین دلیل به دنبال یک شروع قدرتمندانه هستند.

در سوی مقابل، هائیتی دومین حضور خود در جام جهانی و اولین حضورش از سال ۱۹۷۴ را تجربه می‌کند. فاصله ۵۲ ساله بین اولین (۱۹۷۴) و دومین حضور (۲۰۲۶) هائیتی در جام جهانی، به طور مشترک چهارمین انتظار طولانی در تاریخ این تورنمنت محسوب می‌شود؛ رکوردی که پشت سر ولز (۶۴ سال بین ۱۹۵۸ و ۲۰۲۲)، مصر (۵۶ سال بین ۱۹۳۴ و ۱۹۹۰) و نروژ (۵۶ سال بین ۱۹۳۸ و ۱۹۹۴) قرار دارد.

در میان تیم‌هایی که حداقل ۱۰ بازی در مرحله مقدماتی جام جهانی انجام داده‌اند، تنها برمودا با ۳۱ گل و نیکاراگوئه با ۱۶ گل، بیشتر از هائیتی (۱۳ گل) دریافت کرده‌اند و این تیم از نظر شاخص گل‌های مورد انتظار دریافتی (۱۱.۷) نیز در رده سوم قرار دارد.

هشدار کلارک درباره حریف مرموز اسکاتلند

استیو کلارک به هیچ وجه خطرات احتمالی از سوی هائیتی را دست‌کم نمی‌گیرد.

کلارک در این خصوص گفت: «بسیار مهم است که به حریف احترام بگذاریم، مطمئن شویم که به درستی آماده شده‌ایم، با تمام توان خود بازی کنیم و ببینیم نتیجه چه خواهد شد. ما بازی‌های هائیتی را با دقت بالایی زیر نظر گرفته‌ایم و به توانایی‌های آن‌ها در زمین احترام می‌گذاریم. آن‌ها از زمان صعود، اسکواد خود را تقویت کرده‌اند. ما فکر می‌کنیم روش بازی و سیستم آن‌ها را می‌شناسیم. آن‌ها بازیکنان بسیار پویایی به خصوص در فاز هجومی دارند، بنابراین باید کاملاً هوشیار باشیم.»

انتهای پیام/