ابهام در ترکیب فرانسه برای دیدار با سنگال

به گزارش ایلنا، دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، در آستانه دیدار با سنگال از دو بازیکن با استعداد، یعنی برادلی بارکولا و دزیره دوئه، بهره‌مند است. این دو بازیکن با وجود تفاوت‌های فنی، می‌توانند به خوبی مکمل یکدیگر باشند و هر یک بسته به شرایط بازی و حریف، نقاط قوت خاصی را به تیم اضافه کنند. در حال حاضر، دزیره دوئه به نظر می‌رسد که در سلسله‌مراتب انتخابی کمی جلوتر از بارکولا قرار دارد، اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست و کادر فنی بارکولا را به شدت مورد توجه قرار داده است.

عملکرد دوئه در دیدار با ایرلند شمالی مورد تحسین قرار گرفت و بازخوردهای مثبتی از سوی کادر فنی تیم ملی فرانسه دریافت کرده است. انتقادات بعد از این بازی، حتی کادر فنی را نیز شگفت‌زده کرده است و برخی از نزدیکان تیم نسبت به شدت این انتقادات سوالاتی مطرح کرده‌اند.

دوئه به تدریج در حال بهبود عملکرد خود در تیم ملی است و در بازی‌های اخیر، نقش بیشتری در حملات و حفظ توپ ایفا کرده است. آمارهای او نیز نشان‌دهنده پیشرفت او در ایجاد موقعیت‌ها و تاثیرگذاری در بازی است. با این حال، هنوز نیاز به بهبود ارتباطات با هم‌تیمی‌های خود در خط حمله وجود دارد و هماهنگی جمعی هنوز به طور کامل شکل نگرفته است.

در سوی دیگر، برادلی بارکولا با ویژگی‌های منحصر به فرد خود در بازار اروپا، همچنان گزینه‌ای قوی برای دشان محسوب می‌شود. این بازیکن سابق لیون، توانایی بی‌نظیری در نفوذ به فضاها دارد و سرعت و درک او از حرکات حریفان، او را به بازیکنی با ارزش در هر تیمی تبدیل کرده است. رابطه خوب او با دزیره دوئه نیز به عنوان یک مزیت شناخته می‌شود و این دو بازیکن در باشگاه و تیم ملی به خوبی با یکدیگر هماهنگ هستند.

در حال حاضر، دزیره دوئه به نظر می‌رسد که در دیدار با سنگال کمی جلوتر از بارکولا قرار دارد، اما رقابت بین این دو بازیکن همچنان ادامه دارد و این موضوع می‌تواند خبر خوبی برای تیم ملی فرانسه باشد.

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