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اسکاتلند در آستانه یک تاریخ‌سازی بزرگ

اسکاتلند در آستانه یک تاریخ‌سازی بزرگ
کد خبر : 1797928
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اسکاتلند برای نخستین بار در ۲۸ سال اخیر به جام جهانی فوتبال راه یافته و سرمربی این تیم، استیون کلارک، در حال آماده‌سازی ترکیب تاریخی خود برای دیدار با هایتی است.

به گزارش ایلنا، استیون کلارک در حالی به نام‌نویسی از ترکیب خود می‌پردازد که تیمش پس از نمایش‌های امیدوارکننده در دیدارهای دوستانه اخیر مقابل کوریسائو و بولیوی، به دنبال حفظ فرمول موفق ۴-۴-۲ در بازی با هایتی است. این انتظار وجود دارد که کلارک با توجه به موفقیت‌های اخیر، از همین سیستم در بازی پیش رو استفاده کند تا شروع مثبتی در بوستون داشته باشد.

در این راستا، سوالاتی درباره ترکیب اصلی تیم مطرح است؛ آیا لورنس شنگلند و چی آدامز در خط حمله ثابت خواهند بود؟ آیا رایان کریستی، لوئیس فرگوسن یا هر دو در خط میانی به میدان خواهند رفت؟ و دروازه‌بان اصلی کیست؟

عملکرد قوی شنگلند و آدامز در بازی اخیر، امیدواری‌ها را برای تکرار این زوج در خط حمله افزایش داده است. کنی میلر، مهاجم سابق اسکاتلند، نیز ابراز کرده که اگر این دو در خط حمله نباشند، بسیار شگفت‌زده خواهد شد.

در خط میانی، کریستی و فرگوسن برای کسب جایگاه نهایی در ترکیب با بازگشت جان مک‌گین، کاپیتان آستون ویلا، رقابت خواهند کرد. همچنین، انتظار می‌رود انگس گان دروازه‌بان اصلی باشد، اما در خط دفاعی، کلارک با چالش‌هایی مواجه است.

اسکاتلند با هدف کسب سه امتیاز و بهبود تفاضل گل، به دنبال پیروزی برابر هایتی، تیمی که در مرحله مقدماتی با پیروزی ۴-۰ بر نیوزیلند به جام جهانی راه یافته، است. با وجود سابقه ناکامی در برابر تیم‌های ضعیف‌تر، عملکرد اخیر اسکاتلند و افزایش اعتماد به نفس در میان هواداران، امیدها را برای یک نمایش قوی در این دیدار زنده کرده است.

اکنون زمان آن رسیده که کلارک با یک سخنرانی انگیزشی، بازیکنان اسکاتلند را قبل از شروع بازی در بوستون آماده کند.

 

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