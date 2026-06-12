درگذشت اسطوره واتفورد، کنی جکت در سن ۶۴ سالگی

به گزارش ایلنا، کنی جکت که در واتفورد به دنیا آمده بود، در طول دوران حرفه‌ای خود ۴۲۸ بازی برای تیم زادگاهش انجام داد و ۳۱ بار نیز به عنوان بازیکن ملی برای ولز به میدان رفت. او به دلیل مصدومیت‌های مکرر زانو در سن ۲۸ سالگی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد و سپس به مربیگری روی آورد و در تیم‌های واتفورد، سوانزی سیتی، میل‌وال، ولورهمپتون، روتهم هم، پورتسموث و لیتون اورینت فعالیت کرد.

جکت در سال ۲۰۲۲ به عنوان مدیر فوتبال در گیلینگام منصوب شد، اما به دلیل مسائل پزشکی در نوامبر ۲۰۲۴ از این سمت کناره‌گیری کرد. او به عنوان مدافع چپ یا هافبک، بخشی از تیم واتفورد بود که تحت هدایت گراهام تیلور به لیگ برتر صعود کرد و در فینال جام حذفی ۱۹۸۴ نیز در برابر اورتون به میدان رفت.

به عنوان مربی، او سوانزی را در فصل ۲۰۰۴-۲۰۰۵ به صعود از لیگ چهارم هدایت کرد و در سال ۲۰۰۶ نیز قهرمانی در جام لیگ فوتبال را برای این تیم به ارمغان آورد. جکت در سال ۲۰۱۰ با میل‌وال قهرمان پلی‌آف لیگ یک شد و چهار سال بعد با ولورهمپتون عنوان قهرمانی لیگ سه را کسب کرد و ۱۰۳ امتیاز را به عنوان رکورد آن زمان به ثبت رساند. همچنین در فصل ۲۰۱۸-۲۰۱۹ با پورتسموث قهرمان جام چک‌اترید شد.

ریچارد بیوان، مدیر اجرایی انجمن مربیان لیگ، درباره او گفت: "کنی یکی از محترم‌ترین مربیانی است که در لیگ فوتبال انگلیس فعالیت کرده و رهبری توانمند بود که کارش در طول چهار دهه تأثیر عمیقی بر بازیکنان، مربیان و همکارانش گذاشت."

واتفورد در بیانیه‌ای او را "یک پسر محلی که به معنای واقعی کلمه زندگی و نفسش واتفورد بود" توصیف کرد و اسکات داکس‌بری، رئیس و مدیر اجرایی باشگاه، گفت: "پس از خبر غم‌انگیز درگذشت کنی جکت، احساس عمیق و عمیقی از دست دادن در باشگاه وجود دارد. کنی به عنوان یک بازیکن، مربی و مدیر، به عنوان یک افسانه در اینجا شناخته می‌شود و باشگاه یکی از خود را از دست داده است."

سوانزی نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: "او به شدت مورد احترام و محبت قرار خواهد گرفت و حضورش به نفع باشگاه و فوتبال به طور کلی بوده است." میل‌وال نیز گفت: "کنی جکت همیشه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مربیان باشگاه میل‌وال در یادها خواهد ماند."

باشگاه ولورهمپتون نیز با ابراز تاسف از درگذشت این مربی اسطوره‌ای، به یادآوری دستاوردهای او در این باشگاه پرداخت.

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