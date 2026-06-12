حمایت قاطع دمبله از امباپه
عثمان دمبله، مهاجم تیم ملی فرانسه، از کیلیان امباپه، کاپیتان این تیم و ستاره رئال مادرید، دفاع کرد و معتقد است حجم انتقادها از او از حد معمول فراتر رفته است.
به گزارش ایلنا، دمبله در واکنش به انتقادهای مطرحشده علیه امباپه در فرانسه و اسپانیا گفت: «فکر میکنم برخی افراد در انتقاد از کیلیان زیادهروی میکنند. او بازیکنی فوقالعاده و انسانی بسیار خوب است. تنها به این دلیل که کیلیان امباپه است، بیش از اندازه مورد انتقاد قرار میگیرد.»
او در ادامه افزود: «گاهی درباره جزئیترین مسائل صحبت میشود؛ اینکه بند کفشهایش را چگونه میبندد یا جورابهایش را بالا میکشد یا نه. این حجم از توجه و انتقاد واقعاً زیاد است. او هم مثل همه یک انسان است. در تیم ملی فرانسه نیز یک رهبر واقعی محسوب میشود.»
عثمان دمبله که از نامزدهای اصلی کسب توپ طلای سال جاری به شمار میرود، فصل موفقی را همراه با پاریسنژرمن پشت سر گذاشت و نقش مهمی در موفقیتهای این تیم ایفا کرد. او و امباپه احتمالاً در دیدار افتتاحیه فرانسه مقابل سنگال در جام جهانی ۲۰۲۶ به میدان خواهند رفت.
مهاجم فرانسه همچنین از دیدیه دشان تمجید کرد و گفت: «او مربی فوقالعادهای است و همیشه به عنوان یکی از بزرگترین چهرههای تاریخ فوتبال فرانسه شناخته خواهد شد.»
دمبله درباره احتمال حضور زینالدین زیدان روی نیمکت تیم ملی فرانسه نیز اظهار داشت: «امیدوارم روزی این اتفاق رخ دهد. مطمئن هستم که او میتواند عملکرد بسیار موفقی در تیم ملی فرانسه داشته باشد.»