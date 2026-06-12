کافو: زمان شکستن تابوی ناکامی برزیل فرا رسیده است

به گزارش ایلنا، کافو در آستانه آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ در آمریکا، مکزیک و کانادا، به بررسی وضعیت کنونی تیم ملی برزیل پرداخت و گفت: «بیست و چهار سال از آخرین قهرمانی برزیل می‌گذرد و زمان آن رسیده که این تابو شکسته شود. برزیل همواره باید برای کسب عناوین بزرگ تلاش کند و این مدت طولانی ناکامی، غیرقابل قبول است.»

این مدافع افسانه‌ای که در سه دوره از جام جهانی (۱۹۹۴، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲) به فینال رسیده است، به یادآوری خاطراتش از قهرمانی در سال ۱۹۹۴ پرداخت و گفت: «ورود به بازی در فینال و تغییر سرنوشت تیم برای من آغاز واقعی دوران حرفه‌ای‌ام بود. آن روز، ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۴، همه چیز برای من شروع شد.»

کافو همچنین به ناکامی برزیل در فینال ۱۹۹۸ اشاره کرد و گفت: «فرانسه در آن بازی مستحق پیروزی بود و ما نتوانستیم به خوبی بازی کنیم. این شکست به ویژه برای رونالدو بسیار سنگین بود و او چهار سال بعد برای جبران آن تلاش کرد.»

وی در ادامه به تیم قهرمان ۲۰۰۲ اشاره کرد و گفت: «این تیم یکی از بهترین‌های تاریخ برزیل بود. ما در هفت بازی پیروز شدیم و در فینال آلمان را شکست دادیم. اعتماد به نفس فوق‌العاده‌ای در این گروه وجود داشت.»

کافو در پایان به کارلوس آنچلوتی، سرمربی کنونی تیم ملی برزیل، اشاره کرد و گفت: «او می‌تواند تعادل تاکتیکی و احساسی را به تیم برگرداند. حضور بازیکنانی مانند نیمار و وینیسیوس نیز می‌تواند به برزیل در کسب قهرمانی کمک کند.»

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