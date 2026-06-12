به گزارش ایلنا، جیمز رودریگز که در سال ۲۰۱۴ به عنوان یکی از بهترین بازیکنان جام جهانی شناخته شد و جایزه پوشکاش را به دست آورد، در دو دوره اخیر با مشکلاتی در باشگاه‌هایش مواجه بوده است. او در حال حاضر بدون تیم است و در سن ۳۵ سالگی به دنبال اثبات خود در این رقابت‌هاست.

رودریگز در سال ۲۰۲۳ به تیم سائو پائولو پیوست، اما پس از یک سال و تنها با دو گل و ۲۲ بازی، این باشگاه را ترک کرد. او در این مدت با مشکلاتی از جمله اختلافات با مدیریت باشگاه مواجه شد و در نهایت در ژانویه ۲۰۲۴ قراردادش را فسخ کرد. پس از آن، او به اروپا بازگشت و به ریوایه‌والکانو پیوست، اما این تجربه نیز تنها چهار ماه به طول انجامید.

با وجود افت عملکرد در باشگاه‌ها، جیمز در تیم ملی کلمبیا در جام ملت‌های آمریکای ۲۰۲۴ به عنوان بهترین بازیکن شناخته شد و تیمش به مقام نایب قهرمانی رسید. او سپس به لیگ مکزیک پیوست و در تیم لئون عملکرد بهتری داشت، اما پس از پایان قراردادش در نوامبر ۲۰۲۵، به تیم مینه‌سوتا یونایتد در ایالات متحده پیوست که در آنجا نیز نتوانست به موفقیت‌های گذشته خود دست یابد.

رودریگز اکنون به تیم ملی کلمبیا برای سومین بار در جام جهانی ملحق شده و در دو بازی دوستانه اخیر عملکرد خوبی از خود نشان داده است. کلمبیا در گروه K این رقابت‌ها با تیم‌های پرتغال، جمهوری دموکراتیک کنگو و ازبکستان هم‌گروه است و اولین بازی خود را در تاریخ ۲۷ خرداد برابر ازبکستان برگزار خواهد کرد.

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