دیوید: امیدوارم این جام جهانی فوتبال در کانادا را متحول کند

به گزارش ایلنا، جاناتان دیوید در مصاحبه‌ای با سایت فیفا، درباره تجربه بازی در جام جهانی در کشورش گفت: "بازی کردن در خانه یک چیز کاملاً متفاوت است. ما به بازی در تورنتو و ونکوور عادت کرده‌ایم، با دوستان و خانواده‌مان در آنجا و کل کشور در کنار ما. انجام این کار در بزرگ‌ترین صحنه ممکن فوق‌العاده خواهد بود." او همچنین درباره جو بازی نخست تیم ملی کانادا مقابل بوسنی و هرزگوین گفت: "جو فوق‌العاده‌ای خواهد بود. از آنچه تا کنون با تیم ملی دیده‌ام، پیشرفت‌های زیادی داشته‌ایم. مشارکت هواداران و افرادی که در خیابان ملاقات می‌کنیم و به طور فزاینده‌ای ما را می‌شناسند و درباره جام جهانی صحبت می‌کنند، نشان می‌دهد که همه برای آنچه در پیش است هیجان‌زده هستند."

دیوید در ادامه درباره ارتباطش با سیل لاری، مهاجم تیم ساوتهمپتون، گفت: "ما حدود چهار سال است که با هم بازی می‌کنیم و به خوبی یکدیگر را می‌شناسیم. با گذشت زمان این ارتباط بهبود یافته و ما بدون نیاز به صحبت کردن، نحوه بازی یکدیگر را درک می‌کنیم. فکر می‌کنم این دقیقاً راز هماهنگی ماست." او همچنین درباره آلفونسو دیویس، ستاره بایرن مونیخ، اظهار داشت: "او کاپیتان ماست و یکی از بهترین بازیکنان... شاید بهترین مدافع چپ جهان. حضور او در تیم باعث ترس حریفان می‌شود و ما را بیشتر تحریک می‌کند، زیرا می‌دانیم که چنین بازیکنی در کنار ماست."

دیوید در پایان گفت: "ما امیدواریم این جام جهانی برای همیشه فوتبال در کانادا را تغییر دهد و شاید آن را به ورزش شماره یک کشور تبدیل کند."

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