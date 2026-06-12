دیوید: امیدوارم این جام جهانی فوتبال در کانادا را متحول کند
مهاجم تیم ملی کانادا، جاناتان دیوید، در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ از امیدواری خود برای تغییر چهره فوتبال در کشورش صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، جاناتان دیوید در مصاحبهای با سایت فیفا، درباره تجربه بازی در جام جهانی در کشورش گفت: "بازی کردن در خانه یک چیز کاملاً متفاوت است. ما به بازی در تورنتو و ونکوور عادت کردهایم، با دوستان و خانوادهمان در آنجا و کل کشور در کنار ما. انجام این کار در بزرگترین صحنه ممکن فوقالعاده خواهد بود." او همچنین درباره جو بازی نخست تیم ملی کانادا مقابل بوسنی و هرزگوین گفت: "جو فوقالعادهای خواهد بود. از آنچه تا کنون با تیم ملی دیدهام، پیشرفتهای زیادی داشتهایم. مشارکت هواداران و افرادی که در خیابان ملاقات میکنیم و به طور فزایندهای ما را میشناسند و درباره جام جهانی صحبت میکنند، نشان میدهد که همه برای آنچه در پیش است هیجانزده هستند."
دیوید در ادامه درباره ارتباطش با سیل لاری، مهاجم تیم ساوتهمپتون، گفت: "ما حدود چهار سال است که با هم بازی میکنیم و به خوبی یکدیگر را میشناسیم. با گذشت زمان این ارتباط بهبود یافته و ما بدون نیاز به صحبت کردن، نحوه بازی یکدیگر را درک میکنیم. فکر میکنم این دقیقاً راز هماهنگی ماست." او همچنین درباره آلفونسو دیویس، ستاره بایرن مونیخ، اظهار داشت: "او کاپیتان ماست و یکی از بهترین بازیکنان... شاید بهترین مدافع چپ جهان. حضور او در تیم باعث ترس حریفان میشود و ما را بیشتر تحریک میکند، زیرا میدانیم که چنین بازیکنی در کنار ماست."
دیوید در پایان گفت: "ما امیدواریم این جام جهانی برای همیشه فوتبال در کانادا را تغییر دهد و شاید آن را به ورزش شماره یک کشور تبدیل کند."