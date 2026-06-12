عدم استقبال عجیب از دیدارهای انگلیس در جام جهانی: بحران صندلی خالی

به گزارش ایلنا، صدها بلیت برای بازی افتتاحیه انگلیس در جام جهانی در برابر کرواسی که روز چهارشنبه آینده برگزار می‌شود، هنوز در دسترس است و این موضوع ممکن است به شرمندگی بیشتری برای فیفا منجر شود. این نهاد حاکم بر فوتبال با انتقادات شدیدی به دلیل قیمت بالای بلیت‌ها مواجه شده است و گروه‌های هواداری ادعا می‌کنند که هواداران عادی به دلیل هزینه‌های گزاف از حضور در این رویداد محروم شده‌اند.

فیفا به طور مکرر از موضع خود دفاع کرده و به درخواست‌های بی‌سابقه ۵۰۰ میلیون بلیط اشاره کرده است، اما مجبور به کاهش برخی قیمت‌ها شده تا هواداران بیشتری را به ایالات متحده، کانادا و مکزیک جذب کند. با این حال، شب افتتاحیه این تورنمنت با صندلی‌های خالی در بازی کره جنوبی و چک در گوادالاخارا همراه بود و این احتمال وجود دارد که این وضعیت در چند بازی دیگر نیز تکرار شود.

در حال حاضر، بلیت‌های بازی انگلیس و کرواسی در تگزاس با قیمت‌های نجومی همچنان در دسترس هستند. ارزان‌ترین بلیت به قیمت ۸۶۷ دلار (۶۴۸ پوند) و بلیت‌های لوکس تا ۹۲۲۵ دلار (۶۹۰۰ پوند) برای بسته بلیت و وعده غذایی در دسترس است. همچنین بلیت‌های مهمان‌نوازی در وب‌سایت فیفا از ۲۴۳۰ دلار (۱۸۱۱ پوند) تا ۳۱۵۰ دلار (۲۳۴۷ پوند) متغیر است.

در حالی که این وضعیت برای فیفا نگران‌کننده است، گزارشی از فایننشال تایمز نشان می‌دهد که تقریباً ۱۸۰ هزار بلیت برای مرحله گروهی هنوز در پلتفرم‌های رسمی فروش مجدد در دسترس است. این گزارش همچنین به این نکته اشاره کرده که حدود ۴۴۰۰ بلیت برای بازی افتتاحیه ایالات متحده در برابر پاراگوئه در دسترس است.

در روز بازی کره جنوبی و چک، استادیوم در گوادالاخارا پر نبود و در حالی که اعلام شد ۴۴۹۸۵ نفر در استادیوم حضور دارند، تصاویر تلویزیونی نشان‌دهنده تعداد زیادی صندلی خالی، به ویژه در مناطق VIP بود. در حالی که روز افتتاحیه جام جهانی با اعتراضات خشونت‌آمیز در خارج از استادیوم همراه بود، این اعتراضات به دلیل مسائل اجتماعی و شرایط کاری نامناسب در مکزیک شکل گرفت.

در این میان، شکیرا با برگزاری یک مراسم افتتاحیه پرشور در استادیوم آزتکا، این تورنمنت را آغاز کرد و به همراه برنابوی، آهنگ رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ را اجرا کرد. در این مراسم، هنرمندان دیگری نیز به اجرای برنامه پرداختند و جمعیت زیادی از هواداران در استادیوم حضور داشتند.

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