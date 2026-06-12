پیمان حدادی با ارسال نامه‌ای به مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، خواستار بررسی دقیق موضوعاتی شده است که به اعتقاد وی می‌تواند در تضییع حقوق باشگاه‌ها و به‌ویژه باشگاه پرسپولیس تأثیرگذار باشد.

در این نامه، مدیرعامل پرسپولیس با اشاره به روند اخذ مجوز حرفه‌ای‌ باشگاه‌ها، به مواردی از جمله خلف وعده‌های صورت گرفته در اجرای برخی تعهدات، نقض مصوبات هیئت‌رئیسه فدراسیون و همچنین منعکس نشدن بخشی از مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده به کنفدراسیون فوتبال آسیا اشاره کرده است.

حدادی که همواره در هفته‌های اخیر به اهمال در اجرای قوانین و مقررات مربوط به معرفی نمایندگان فوتبال ایران در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا» اشاره داشته، در این نامه نیز ابراز نگرانی کرده و خواستار شفاف‌سازی کامل در این زمینه شده است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در این نامه به شکل اخص به مهدی تاج تاکید کرده است که در صورت لزوم باید تمام موارد مورد بحث، در کمیته اخلاق مورد بررسی قرار گیرد.

گفتنی است پیمان حدادی با توجه به حمایت و تأکید کامل اعضای هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس برای گرفتن حق و حقوق قانونی باشگاه پرسپولیس و هواداران میلیونی این باشگاه، با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی، حقوقی و اداری موجود به دنبال صیانت از حقوق باشگاه پرسپولیس خواهد بود.

این نامه سرگشاده در حالی از سوی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به رئیس فدراسیون فوتبال ایران ارسال می‌شود که باشگاه پرسپولیس پیش‌تر نیز نسبت به بی‌توجهی به مقررات و مصوبات مرتبط با فرایند حرفه‌ای‌سازی معترض بوده و خواستار شفافیت و پاسخگویی فدراسیون فوتبال شده است.

باشگاه پرسپولیس طی روزهای آتی اقدامات انجام شده را به سمع و نظر هواداران باشگاه خواهد رساند.

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