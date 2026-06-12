‌سرمربی جدید داماش مشخص شد

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال داماش که شرایط خوبی در جدول لیگ یک ندارد و با 13 امتیاز قعرنشین است، در فاصله شش هفته تا پایان فصل با سرمربی جدید به کارش ادامه خواهد داد. در همین خصوص و با تصمیم مدیران باشگاه داماش گیلان، محمدرضا مهدوی به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شده است.

مهدوی که در فصل جاری مربی داماشی‌ها بوده و یک‌بار در جام‌حذفی هدایت این تیم را بر عهده داشت و با لاجوردی‌ها به پیروزی پرگلی رسانده بود، در سالیان اخیر در کنار اکبر میثاقیان، علی نظرمحمدی و داوود مهابادی مربی داماش بوده است.

داماش این فصل لیگ یک را با علی نظرمحمدی آغاز کرد اما در ادامه هدایتش به داود مهابادی رسید منتها او صبح بازی هفته پیش با مس شهربابک برکنار شد و حالا محمدرضا مهدوی به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شده است.

در شش هفته باقیمانده، داماش به ترتیب با شناورسازی قشم، کاراگستر شبستر، هوادار، آریو اسلامشهر، پارس جنوبی جم و فرد البرز بازی خواهد داشت.

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