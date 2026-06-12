پوگبا: فرانسه ۲۰۲۶ از تیم قهرمان ۲۰۱۸ هم بهتر است
پل پوگبا معتقد است تیم ملی فرانسه حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ از تیمی که در سال ۲۰۱۸ قهرمان جهان شد، بااستعدادتر و قدرتمندتر است.
به گزارش ایلنا، پل پوگبا، ستاره سابق تیم ملی فرانسه، در گفتوگویی اختصاصی با ESPN از شانس بالای خروسها برای فتح جام جهانی ۲۰۲۶ سخن گفت و مدعی شد نسل فعلی فوتبال فرانسه از تیم قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ نیز کیفیت بالاتری دارد.
پوگبا درباره شانس فرانسه برای قهرمانی اظهار کرد: «بله، فکر میکنم همه فرانسه را یکی از مدعیان اصلی میدانند و باید هم همینطور باشد. آنها احتمالاً بهترین بازیکنان جهان را در اختیار دارند.»
او در عین حال تأکید کرد که داشتن ستارههای بزرگ به تنهایی برای قهرمانی کافی نیست و گفت: «البته این موضوع به تنهایی باعث قهرمانی در جام جهانی نمیشود و فشار بیشتری روی آنها وجود دارد. باید بتوانند استانداردهای خود را در بالاترین سطح حفظ کنند.»
هافبک ۳۳ ساله که در فینال جام جهانی ۲۰۱۸ برابر کرواسی یکی از گلهای فرانسه را به ثمر رساند، درباره مقایسه نسل فعلی با تیم قهرمان روسیه گفت: «از نظر استعداد فردی و کیفیت بازیکنان، فکر میکنم این تیم از تیم ما بهتر است. بله، به نظرم آنها از ما بهتر هستند. امیدوارم همین کیفیت باعث شود دوباره جام جهانی را فتح کنند.»
تیم ملی فرانسه که در سال ۲۰۲۲ تا فینال جام جهانی پیش رفت و مقابل آرژانتین شکست خورد، همچنان ستارههایی مانند کیلیان امباپه، انگولو کانته و عثمان دمبله را در اختیار دارد و در کنار آنها بازیکنان جوانی چون مایکل اولیسه، رایان چرکی و ویلیام سالیبا نیز به ترکیب اضافه شدهاند.
پوگبا همچنین از کیلیان امباپه حمایت کرد و درباره عملکرد او در فصل گذشته گفت: «اگر کسی بگوید امباپه فصل سختی را پشت سر گذاشته، باید بگویم همین فصل سخت برای تقریباً تمام مهاجمان دنیا بهترین فصل دوران حرفهایشان محسوب میشود. این نشان میدهد او چقدر بازیکن بزرگی است.»
او ادامه داد: «وقتی بازیکنی در یک فصل ۴۰ گل میزند و باز هم از آن به عنوان فصل دشوار یاد میشود، یعنی در چه سطحی قرار دارد. از نظر من این اصلاً فصل بدی برای او نبود.»
ستاره سابق یوونتوس و منچستریونایتد در پایان نیز درباره فشارهای موجود روی امباپه گفت: «فکر نمیکنم فشار بیشتری روی او باشد. او حالا تجربه بیشتری نسبت به گذشته دارد. از نظر من، امباپه بهترین مهاجم نسل خودش است؛ بدون هیچ تردیدی.»