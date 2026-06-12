به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ با برتری ۲ بر صفر مکزیک برابر آفریقای جنوبی در ورزشگاه آزتکا آغاز شد؛ مسابقه‌ای که علاوه بر نتیجه، به دلیل بازآفرینی یک خاطره قدیمی در تاریخ این رقابت‌ها مورد توجه قرار گرفت.

دو تیمی که ۱۶ سال پیش در دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۰ نیز برابر یکدیگر قرار گرفته بودند، بار دیگر در آغاز بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان به مصاف هم رفتند. آن مسابقه با تساوی یک بر یک پایان یافته بود و گل سیفیوه تشابالالا به یکی از نمادهای فراموش‌نشدنی جام جهانی آفریقای جنوبی تبدیل شد.

در بازی بامداد امروز، خولیان کینیونیس در دقیقه ۹ از اشتباه مدافعان حریف استفاده کرد و گل نخست مکزیک را به ثمر رساند. مهاجم مکزیکی پس از باز کردن دروازه آفریقای جنوبی، شادی گل معروف بازیکنان این تیم در جام جهانی ۲۰۱۰ را بازسازی کرد؛ حرکتی که بلافاصله بازتاب گسترده‌ای در میان هواداران و رسانه‌ها داشت.

برخی این اقدام را ادای احترام به یکی از خاطره‌انگیزترین لحظات تاریخ جام جهانی دانستند و برخی دیگر آن را کنایه‌ای فوتبالی به حریفی تعبیر کردند که سال‌ها پیش در افتتاحیه جام جهانی برابر مکزیک جشن گرفته بود.

کینیونیس که فصل موفقی را در فوتبال عربستان پشت سر گذاشته، در این مسابقه نیز نقش مهمی در برتری تیمش ایفا کرد و با گل زودهنگام خود جریان بازی را به سود مکزیک تغییر داد.

در ادامه مسابقه، مکزیکی‌ها برتری خود را حفظ کردند و در دقیقه ۶۷ با گل رائول خیمنس به گل دوم دست یافتند تا پیروزی خود را قطعی کنند.

این مسابقه در نیمه دوم با حواشی متعددی همراه بود. آفریقای جنوبی دو بازیکن خود را با کارت قرمز از دست داد و در دقایق پایانی نیز سزار مونتس از مکزیک اخراج شد تا نخستین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶ با سه اخراجی به پایان برسد.

در نهایت مکزیک با کسب سه امتیاز، شروعی موفق در رقابت‌های خانگی داشت، اما آنچه بیش از نتیجه در ذهن بسیاری از هواداران باقی خواهد ماند، شادی گل کینیونیس بود؛ صحنه‌ای که خاطره افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۰ را پس از ۱۶ سال دوباره زنده کرد.

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