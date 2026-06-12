خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دنی آلوز: مسی بهترین بازیکن تاریخ فوتبال است

دنی آلوز: مسی بهترین بازیکن تاریخ فوتبال است
کد خبر : 1797874
لینک کوتاه کپی شد.

دنی آلوز، مدافع سابق فوتبال برزیل، در جدیدترین مصاحبه خود به بررسی تاثیر لیونل مسی بر دنیای فوتبال پرداخت و او را بهترین بازیکن تاریخ معرفی کرد.

به گزارش ایلنا، دنی آلوز که یکی از بهترین مدافعان فوتبال در طول بیش از یک دهه فعالیت حرفه‌ای خود بوده، در برنامه «متانویا» به بیان نظراتش درباره فوتبال و چالش‌های آن پرداخت. او در این مصاحبه به این نکته اشاره کرد که پس از گذراندن دوران حبس، دیگر فوتبال را با همان شدت قبل دنبال نمی‌کند و گفت: «نمی‌توانم دروغ بگویم، دیگر فوتبال را زیاد نمی‌بینم زیرا فوتبال انسان را منتقد می‌کند و از یک منبع نمی‌تواند هم برکت و هم لعنت بیرون بیاید.»

این بازیکن سابق همچنین به فشارهایی که بر روی بازیکنان جوان وجود دارد، اشاره کرد و گفت: «می‌دانم چقدر سخت است که یک پسر هجده‌ساله بار مسئولیت یک تیم را به دوش بکشد و نمی‌خواهم حتی به او نگاه کنم تا دوباره منتقد آنچه که من انجام دادم نشوم. منطقی نیست که امروز اشتباهاتی را که خودم مرتکب شدم، نقد کنم.»

در پاسخ به سوالی درباره بهترین بازیکن تاریخ، آلوز بدون تردید مسی را انتخاب کرد و او را بازیکنی با بیشترین تاثیر در بازی دانست. او گفت: «مسی در فوتبال مانند مسیح برای ما است» و افزود که حضور مسی به طور کامل روند بازی‌ها را تغییر می‌دهد.

آلوز همچنین به دوران مشترک خود با مسی در بارسلونا اشاره کرد و گفت: «وقتی با مسی بازی می‌کنی، کار تو ساده است. فقط کافی است توپ را به او پاس بدهی، در ردیف اول بنشینی و لذت ببری.»

این مدافع برزیلی در پایان به یکی از درس‌هایی که در طول دوران حرفه‌ای خود آموخته، اشاره کرد و گفت: «بسیاری از فوتبالیست‌ها سعی می‌کنند با انجام کارهای بیشتر خود را متمایز کنند، در حالی که کلید موفقیت معمولاً در ساده‌سازی بازی است. گاهی اوقات انجام کارهای ساده سخت‌ترین کار است. وقتی این را درک کنی، شروع به درخشش می‌کنی و کارهایی را انجام می‌دهی که دیگران نمی‌کنند زیرا آنها همیشه می‌خواهند کار بیشتری انجام دهند، در حالی که گاهی باید کار کمتری انجام دهند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی