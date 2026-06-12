دنی آلوز: مسی بهترین بازیکن تاریخ فوتبال است

به گزارش ایلنا، دنی آلوز که یکی از بهترین مدافعان فوتبال در طول بیش از یک دهه فعالیت حرفه‌ای خود بوده، در برنامه «متانویا» به بیان نظراتش درباره فوتبال و چالش‌های آن پرداخت. او در این مصاحبه به این نکته اشاره کرد که پس از گذراندن دوران حبس، دیگر فوتبال را با همان شدت قبل دنبال نمی‌کند و گفت: «نمی‌توانم دروغ بگویم، دیگر فوتبال را زیاد نمی‌بینم زیرا فوتبال انسان را منتقد می‌کند و از یک منبع نمی‌تواند هم برکت و هم لعنت بیرون بیاید.»

این بازیکن سابق همچنین به فشارهایی که بر روی بازیکنان جوان وجود دارد، اشاره کرد و گفت: «می‌دانم چقدر سخت است که یک پسر هجده‌ساله بار مسئولیت یک تیم را به دوش بکشد و نمی‌خواهم حتی به او نگاه کنم تا دوباره منتقد آنچه که من انجام دادم نشوم. منطقی نیست که امروز اشتباهاتی را که خودم مرتکب شدم، نقد کنم.»

در پاسخ به سوالی درباره بهترین بازیکن تاریخ، آلوز بدون تردید مسی را انتخاب کرد و او را بازیکنی با بیشترین تاثیر در بازی دانست. او گفت: «مسی در فوتبال مانند مسیح برای ما است» و افزود که حضور مسی به طور کامل روند بازی‌ها را تغییر می‌دهد.

آلوز همچنین به دوران مشترک خود با مسی در بارسلونا اشاره کرد و گفت: «وقتی با مسی بازی می‌کنی، کار تو ساده است. فقط کافی است توپ را به او پاس بدهی، در ردیف اول بنشینی و لذت ببری.»

این مدافع برزیلی در پایان به یکی از درس‌هایی که در طول دوران حرفه‌ای خود آموخته، اشاره کرد و گفت: «بسیاری از فوتبالیست‌ها سعی می‌کنند با انجام کارهای بیشتر خود را متمایز کنند، در حالی که کلید موفقیت معمولاً در ساده‌سازی بازی است. گاهی اوقات انجام کارهای ساده سخت‌ترین کار است. وقتی این را درک کنی، شروع به درخشش می‌کنی و کارهایی را انجام می‌دهی که دیگران نمی‌کنند زیرا آنها همیشه می‌خواهند کار بیشتری انجام دهند، در حالی که گاهی باید کار کمتری انجام دهند.»

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