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عربستان در آستانه آزمون بزرگ؛ تکرار خاطرات تلخ یا خلق شگفتی جدید؟

عربستان در آستانه آزمون بزرگ؛ تکرار خاطرات تلخ یا خلق شگفتی جدید؟
کد خبر : 1797868
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تیم ملی عربستان در حالی خود را برای نخستین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل اروگوئه آماده می‌کند که تجربه بازی‌های افتتاحیه این تیم، از شکست‌های سنگین تا پیروزی تاریخی برابر آرژانتین، نگاه‌ها را به عملکرد شاگردان جورجیوس دونیس معطوف کرده است.

به گزارش ایلنا، تیم ملی عربستان بامداد سه‌شنبه نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را برابر اروگوئه برگزار خواهد کرد؛ دیداری حساس که می‌تواند نقش مهمی در سرنوشت نماینده آسیا در مرحله گروهی ایفا کند.

عربستان در گروه هشتم این رقابت‌ها با تیم‌های اروگوئه، اسپانیا و کیپ‌ورد هم‌گروه شده و از همان ابتدا با چالشی جدی روبه‌رو است. با این حال، نگرانی هواداران تنها به قدرت رقبا محدود نمی‌شود؛ بلکه نتایج متضاد این تیم در بازی‌های آغازین ادوار گذشته جام جهانی نیز به یکی از موضوعات مورد توجه تبدیل شده است.

سبزپوشان عربستان در جام جهانی ۲۰۰۲ یکی از سنگین‌ترین شکست‌های تاریخ خود را تجربه کردند و با نتیجه ۸ بر صفر برابر آلمان مغلوب شدند. در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نیز این تیم در دیدار افتتاحیه با شکست ۵ بر صفر مقابل میزبان مسابقات روبه‌رو شد.

در مقابل، جام جهانی ۲۰۲۲ قطر خاطره‌ای متفاوت برای فوتبال عربستان رقم زد. این تیم در نخستین مسابقه خود موفق شد آرژانتین را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد؛ پیروزی ارزشمندی که مقابل تیمی به دست آمد که در پایان رقابت‌ها عنوان قهرمانی جهان را کسب کرد.

اکنون جورجیوس دونیس که مدت کوتاهی پیش از آغاز جام جهانی هدایت عربستان را برعهده گرفته، تلاش کرده در زمان محدود موجود ساختار فنی مورد نظر خود را به تیم منتقل کند. عربستان در سه دیدار تدارکاتی اخیر نتایج متفاوتی کسب کرد؛ شکست ۲ بر یک مقابل اکوادور، پیروزی ۳ بر صفر برابر پورتوریکو و تساوی بدون گل مقابل سنگال.

نمایش‌های اخیر عربستان نشانه‌هایی از بهبود انسجام دفاعی و سرعت در انتقال به حمله را نشان داده است، اما دیدار برابر اروگوئه نخستین آزمون جدی این تیم در فضای رقابتی جام جهانی خواهد بود.

عربستان برای کسب نتیجه در این مسابقه نیاز دارد ضمن حفظ نظم دفاعی، از ظرفیت بازیکنان تهاجمی خود در ضدحملات بهره ببرد. همچنین عملکرد خط میانی در کنترل جریان بازی و مهار مهره‌های کلیدی اروگوئه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت این مسابقه داشته باشد.

حالا شاگردان دونیس در نقطه‌ای قرار گرفته‌اند که می‌توانند میان تکرار خاطرات تلخ گذشته و خلق یک شگفتی دیگر در جام جهانی، مسیر جدیدی را برای فوتبال عربستان رقم بزنند.

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