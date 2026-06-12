بازگشت همزمان یامال و نیکو ویلیامز به تمرینات اسپانیا

به گزارش ایلنا، لامین یامال و نیکو ویلیامز روز پنجشنبه در کمپ تمرینی تیم ملی اسپانیا در چاتانوگا واقع در ایالت تنسی، به تمرینات گروهی بازگشتند. این خبر موجی از آرامش و آسودگی خاطر بزرگ را برای لوئیس دلا فوئنته، سرمربی تیم به همراه داشت؛ چرا که او درست چند روز مانده به آغاز تورنمنت، به شدت نگران وضعیت آمادگی دو بال انفجاری و کلیدی خود بود.

یامال، ویلیامز و ویکتور مونیوز همگی به دلیل مصدومیت، آخرین دیدار دوستانه و تدارکاتی تیم مقابل پرو در روز دوشنبه را از دست داده بودند. در شرایطی که سایر اعضای اسکواد برای انجام آن مسابقه سفر کرده بودند، این سه بازیکن در کمپ تمرینی تیم باقی ماندند تا برنامه‌های فشرده توانبخشی را پشت سر بگذارند و از آمادگی کامل خود برای حضور در این تورنمنت مطمئن شوند.

غلبه یامال بر نگرانی‌های مصدومیت همسترینگ

نگرانی‌های ویژه‌ای پیرامون ستاره بارسلونا یعنی یامال وجود داشت که از تاریخ ۲۲ آوریل به دلیل آسیب‌دیدگی همسترینگ پای چپ در هیچ مسابقه رسمی به میدان نرفته بود. این بازیکن ۱۸ ساله مهره‌ای حیاتی در فلسفه هجومی اسپانیا محسوب می‌شود و غیبت طولانی‌مدت او این ترس را ایجاد کرده بود که شاید کل مرحله گروهی را از دست بدهد.

اکنون چشم‌انداز بسیار مثبت‌تر شده است. سرمربی اسپانیا هفته گذشته اعلام کرد که انتظار دارد یامال برای اولین بازی اسپانیا در جام جهانی آماده بازی باشد، هرچند تاکید کرد که حضور این وینگر بارسلونا ممکن است به چند دقیقه محدود شود. حتی یک حضور کوتاه هم برای هواداران متعصب اسپانیا که به دنبال ایجاد یک روند مقتدرانه در همین ابتدای کار هستند، اتفاقی خوشایند خواهد بود.

روحیه تیمی در حال افزایش است

بازگشت این زوج ستاره با استقبال و روحیه‌ای بالا در اردو همراه شد تا قهرمان اروپا آخرین مراحل آماده‌سازی خود را انجام دهد. هم‌تیمی‌ها به مناسبت بهبودی یامال و ویلیامز، در ابتدای تمرین روز پنجشنبه برای آن‌ها تونل وحشت درست کردند تا این اتفاق را جشن بگیرند. این اتمسفر شاداب و مثبت با جشن تولد اونای سیمون، سنگربان تیم که پشت سر این دو نفر وارد زمین شد، ادامه پیدا کرد.

با بازگشت یامال و ویلیامز به جمع بازیکنان، اسپانیا اکنون می‌تواند روی جزئیات تاکتیکی مورد نیاز برای مأموریت خود در گروه H تمرکز کند. تلفیق جوانی و تجربه در این اسکواد، آن‌ها را به یکی از مدعیان اصلی جام جهانی تبدیل کرده است و در اختیار داشتن تمام ابزارهای هجومی، این ادعا را به شکل چشمگیری تقویت می‌کند.

مسیر صعود به مراحل حذفی

اسپانیا در تاریخ ۱۵ ژوئن در آتلانتا به مصاف ساحل عاج خواهد رفت تا مأموریت خود را برای کسب دومین عنوان قهرمانی در تاریخ جام جهانی آغاز کند. این مسابقه‌ای است که انتظار می‌رود اسپانیا در آن پیروز شود و حضور احتمالی ویلیامز و یامال، عنصر غیرقابل‌پیش‌بینی بودن را به خط حمله اضافه می‌کند؛ چیزی که خط دفاعی ساحل عاج برای مهار آن کار بسیار سختی خواهد داشت.

البته مسیر عبور از مرحله گروهی بدون چالش نخواهد بود. اسپانیا پس از تقابل با ساحل عاج، در تاریخ ۲۱ ژوئن در آتلانتا رو در روی عربستان سعودی قرار می‌گیرد و سپس در ۲۶ ژوئن در گوادالاخارای مکزیک به مصاف اروگوئه خواهد رفت. دلا فوئنته امیدوار است که یامال و ویلیامز بتوانند از بازی افتتاحیه برای پیدا کردن ریتم مناسب خود استفاده کنند.

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