به گزارش ایلنا، کارلنس آرکوس، بازیکن تیم ملی فوتبال هائیتی، در آستانه بازی با اسکاتلند، از تأثیر مثبت صعود تیم ملی به جام جهانی بر روحیه مردم کشورش سخن گفت. او با اشاره به بحران‌های سیاسی و اجتماعی در هائیتی، این موفقیت را فرصتی برای ایجاد امید و اتحاد در میان مردم دانست.

آرکوس در این مصاحبه به یادآوری روز تاریخی ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ پرداخت که در آن هایتی پس از ۵۱ سال به جام جهانی راه یافت. او گفت: «این یک شب فراموش‌نشدنی بود. دیدن اشک‌های مادرم که از خوشحالی برای صعود هایتی به جام جهانی گریه می‌کرد، لحظه‌ای خاص بود.» او همچنین به تأثیر مثبت این موفقیت بر روحیه مردم اشاره کرد و گفت: «همه به مدت کوتاهی از فقر و مشکلات زندگی فراموش کردند.»

این بازیکن ۲۹ ساله تأکید کرد که فوتبال می‌تواند به عنوان ابزاری برای آرامش و اتحاد در هایتی عمل کند و افزود: «ما، فوتبالیست‌ها، واقعاً سفیران کشورمان هستیم و باید تصویر زیبایی از هایتی را به نمایش بگذاریم.»

آرکوس همچنین به وضعیت ناامن در هایتی اشاره کرد و گفت که از آخرین سفرش به کشورش در دسامبر ۲۰۱۹ به دلیل خطرات امنیتی، نتوانسته به هایتی بازگردد. او در پایان ابراز امیدواری کرد که با موفقیت‌های ورزشی، بتواند به مردم کشورش کمک کند و شرایط بهتری را برای آن‌ها فراهم آورد.

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