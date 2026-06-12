امباپه: حاضرم قهرمان شویم ولی گل نزنم!/ اولین نفر در شانزهلیزه جشن میگیرم
کیلیان امباپه ستاره ۲۷ ساله تیم ملی فرانسه، در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ به اهداف خود اشاره کرد و از آمادگی تیم برای رقابت در این تورنمنت خبر داد.
به گزارش ایلنا، امباپه که به عنوان یکی از ارکان اصلی تیم فرانسه شناخته میشود، در مصاحبهای با شبکه M6 گفت: "من از نظر جسمی خوب هستم و از حضور در تیم ملی بسیار خوشحالم. این یک لحظه مهم برای ماست و ما در حال آمادهسازی برای رقابت هستیم."
او همچنین به تجربهاش در جامهای جهانی اشاره کرد و گفت: "این سومین جام جهانی من است و در دو دوره قبلی به فینال رسیدم. میدانیم که تعداد کمی از ما میتوانیم در این رقابتها شرکت کنیم و این یک وضعیت خاص است. برای نوشتن تاریخ باید رنج کشید و ما میخواهیم دوباره تاریخساز شویم."
مبافه همچنین بر اهمیت موفقیت تیمی تأکید کرد و گفت: "من بدون شک امضا میکنم که قهرمان شوم بدون اینکه گل بزنم. من اولین کسی خواهم بود که در شانزهلیزه جشن میگیرم."
او در پایان به چالشهای جام جهانی اشاره کرد و گفت: "یک جام جهانی مانند بازیهای رفت و برگشت نیست. یک بازی بد میتواند شما را به خانه بفرستد. باید احساسات را کنترل کرد و هنوز هیچ کاری نکردهایم."