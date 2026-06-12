کینیونس بهترین بازیکن دیدار مکزیک و آفریقای جنوبی شد

به گزارش ایلنا، در پایان اولین مسابقه رقابت‌ها، خولیان کینیونس با رای مخاطبان سایت فیفا، عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد. این مهاجم ۲۹ ساله که یکی از امیدهای اصلی مکزیک در جام جهانی به شمار می‌رود، نمایشی درخشان ارائه داد و نخستین گل تیمش را به ثمر رساند. کینیونس علاوه بر توانایی چشمگیر در دریبل‌زنی و موفقیت در دوئل‌های فردی، با پاس‌های کلیدی خود خط حمله مکزیک را خطرناک‌تر می‌کند. او در پایان مسابقه امشب این آمار را به ثبت رساند:

79 دقیقه بازی

یک گل از روی اکس‌جی 0.11

49 لمس توپ

5 شوت (بیشترین در بازی)

2 پاس کلیدی (دومین عملکرد برتر بازی)

5/6 دریبل موفق (بیشترین)

7/9 دوئل زمینی موفق (بیشترین)

2 ایجاد موقعیت گلزنی

4 اقدام تدافعی

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